Шуфрич і Суркіс тікають із НОК України через народний гнів

Українці були обурені підсумками виборів у головну спортивну структуру країни

Скандал із призначенням Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича на посади у Національному олімпійському комітеті (НОК) України отримав розв’язку.

Наступного дня після виборів Суркіс та Шуфрич подали заяви про вихід зі складу НОК. Про це в ефірі телеканалу "Київ" розповів новоспечений президент НОК, чинний міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Сьогодні Григорієм Суркісом і Нестором Шуфричем вже подано заяви про вихід зі складу НОК, тому ми припиняємо їхнє членство.

Сподіваюся, що це питання буде знято. Щодо Андрія Шевченка, ми спілкувалися з ним. Він попередив, що написав. Але я йому потім набрав, коли він опублікував свої думки.

Я йому сказав, що вже написано листи про вихід з НОК паном Шуфричем та паном Суркісом. Ми домовилися про зустріч наступного тижня. Будемо пропрацьовувати, як далі нам працювати разом”, — заявив Гутцайт.

Нагадаємо, легендарного українського футболіста Андрія Шевченка за підсумками виборів у НОК було обрано віцепрезидентом організації, проте наступного дня "Шева" залишив свою посаду через "склад комітету". Крім того, вибори у НОК жорстко розкритикував український футболіст-волонтер Роман Зозуля.