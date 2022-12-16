ФІФА відмовила Зеленському у проханні виступити перед фіналом ЧС-2022

Глава держави частенько виступає із відеозверненнями на різних світових заходах

Президент України Володимир Зеленський, якого видання Politico назвало найвпливовішою людиною Європи у 2022 році, хотів поділитися посланням про мир у всьому світі до початку фінального матчу чемпіонату світу з футболу в Катарі Аргентина – Франція.

Про це повідомляє CNN. За інформацією джерела, цю ініціативу відхилили у Міжнародній федерації футболу (ФІФА), щоправда, переговори ще тривають.

У виданні зазначили, що Офіс президента України запропонував ФІФА, щоб Зеленський звернувся до гостей фінального матчу мундіалю 18 грудня, а після відмови українська сторона була дуже здивована.

"Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу на благо", — сказало джерело, знайоме із ситуацією. У CNN зазначили, що переговори між сторонами все ще йдуть, а ФІФА поки не давала жодних коментарів щодо цього.

Нагадаємо, Зеленський неодноразово намагався використати великі світові події, незалежно від їхньої тематики, для утримання уваги світової спільноти до війни в Україні. Президент України виступав по відеозв’язку на саміті G20, на врученні музичної премії Греммі й навіть на Каннському кінофестивалі.