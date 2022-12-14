Український народ отримав премію Сахарова від ЄС: Зеленський виступив із закликом

Європейську відзнаку отримав не лише гарант, а й всі українці, які показали всьому світу, як захищати Батьківщину від ворога

Президент України Володимир Зеленський, якого видання Politico назвало найвпливовішою людиною Європи у 2022 році, отримав від Європейського парламенту найпрестижнішу відзнаку у сфері захисту прав людини — премію імені Сахарова.

У своїй промові під час нагородження український лідер нагадав про звірства росіян у Маріуполі і закликав усіх присутніх вшанувати пам'ять загиблих. Крім того, гарант наголосив на потребі діяти, ще до того, як розв'язалася війна та притягувати до відповідальності всіх, хто причетний до воєнних злочинів.

"Можливо, тільки після закінчення цієї війни, коли ми звільнимо всю нашу землю і зможемо виявити всі могили жертв російського терору, ми зможемо сказати, скільки життів забрало тиранія цього разу", — сказав він.

У своєму зверненні Зеленський також звернувся до всієї світової спільноти із закликом діяти ще до того, як почалася війна і завжди притягувати до відповідальності всіх хто причетний до її розв'язання. Гарант переконаний, що найефективнішим захистом свободи і прав людини полягає є недопущення повторення агресії.

Варто додати, що міжнародне визнання та премію Сахарова вручили не лише Зеленському, а й усьому хороброму українському народові, який вже понад десять місяців протистоїть тиранії російського диктатора володимира путіна.

Також зазначимо, що щорічна відзнака від європейської спільноти вручається виключно за низку певних досягнень, а саме:

захист прав людини і його основних свобод,

розвиток демократії і відстоювання верховенства права,

повага до міжнародного законодавства;

захист прав меншин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент України Володимир Зеленський взяв участь у конференції "Солідарні з українським народом", під час якої вкотре озвучив шість пунктів допомогти Україні. Саме вони, за словами гаранта, допоможуть українцям вистояти надскладну зиму.