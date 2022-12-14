Украинский народ получил премию Сахарова от ЕС: Зеленский выступил с призывом

Европейскую награду получил не только гарант, но и украинцы, которые показали всему миру, как защищать Родину от врага

Президент Украины Владимир Зеленский, которого издание Politico назвало самым влиятельным человеком Европы в 2022 году, получил от Европейского парламента самую престижную награду в сфере защиты прав человека — премию имени Сахарова.

В своей речи во время награждения украинский лидер напомнил о зверствах россиян в Мариуполе и призвал всех присутствующих почтить память погибших. Кроме того, гарант отметил необходимость действовать еще до того, как развязалась война и привлекать к ответственности всех, кто причастен к военным преступлениям.

"Возможно, только после окончания этой войны, когда мы освободим всю нашу землю и сможем обнаружить все могилы жертв российского террора, мы сможем сказать, сколько жизней унесло тирания на этот раз", — сказал он.

В своем обращении Зеленский также призвал все мировое сообщество действовать еще до того, как началась война и всегда привлекать к ответственности всех, кто причастен к єтому. Гарант убежден, что наиболее эффективной защитой свободы и прав человека является недопущение повторения агрессии.

Стоит добавить, что международное признание и премию Сахарова вручили не только Зеленскому, но и всему храброму украинскому народу, который уже более десяти месяцев противостоит тирании российского диктатора владимира путина.

Также отметим, что ежегодная награда от европейского сообщества вручается исключительно за ряд определенных достижений, а именно:

защита прав человека и его основных свобод,

развитие демократии и отстаивание верховенства права,

уважение к международному законодательству;

защита прав меньшинств.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Украины Владимир Зеленский принял участие в конференции "Солидарные с украинским народом", во время которой озвучил шесть пунктов помощи Украине. Именно они, по словам гаранта, помогут украинцам выстоять сверхсложную зиму.