"Четкая украинская формула": Зеленский озвучил пять условий мира

В Формуле предусмотрены гарантии безопасности для всех критических сфер украинского государства

Президент Украины Владимир Зеленский, который стал самым влиятельным человеком мира по версии издания Politico, обратился к странам-союзникам с призывом избрать из так называемой "Украинской формулы мира" те пункты, которые каждый из них готов реализовать. Итогом этой работы должна являться необходимая архитектура безопасности во всем мире.

Такую информацию украинский лидер сообщил в пятницу, 9 декабря, во время своего обращения в TRT World Forum 2022. По словам Зеленского, главными приоритетами "Формулы мира" являются радиационная и ядерная безопасность, а также гарантии продовольственной безопасности. Кроме того, союзники должны обещать Украине безопасность в сфере энергетики и остановку российского террора. Не менее важным для Киева фактором является освобождение всех находящихся в плену украинцев и возвращение всех депортированных граждан.

"Украинская формула мира четкая. Имеет ли она нереалистичный вид? Отнюдь. Она выглядит сейчас таким же, как в мае этого года имели идеи возобновить зерновой экспорт из наших морских портов. Уже в июле экспорт был возобновлен – благодаря нашему с вами могуществу. Пусть это могущество сработает и во всем остальном, что нужно для мира!", – объяснил гарант.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинский гарант Владимир Зеленский прокомментировал болезненную тему по поводу окончательной победы Украины в войне с россиянами и дал довольно оптимистичный прогноз относительно дальнейшего развития ситуации на фронте.