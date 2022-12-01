Укр

Когда закончится война: Зеленский дал оптимистичный прогноз

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
ВСУ
ВСУ

Война может закончиться победой Украины или если россия сама захочет остановить ее

Несмотря на то, что по всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои, есть надежда, что война в Украине закончится в ближайшие месяцы.

Как рассказал президент Владимир Зеленский в рамках выступления на DealBook Summit, война может закончиться после победы Украины или если россия сама того захочет.

Для этого, по его словам, кремлю надо понять, что он слаб, находится в изоляции и не имеет поддержки от своих партнеров.

"Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы", — сказал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что если россия не будет остановлена в Украине, то ее агрессия распространится и на другие страны.

Кроме того, он напомнил, что наша страна в этом противостоянии платит жизнями своих людей.

Как сообщалось ранее, Зеленский сообщал, что активные боевые действия продолжаются практически по всем направлениям, а россияне "что-то замышляют" в Запорожской области, где расположена атомная электростанция.

Однако наиболее активные бои по-прежнему происходят на Донбассе, где оккупанты несут тяжелые потери. По словам президента, россияне там смогут потерять 100 тысяч человек уже до конца года.

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#Украина #Россия #Война #Владимир Зеленский