Когда закончится война: Зеленский дал оптимистичный прогноз

Война может закончиться победой Украины или если россия сама захочет остановить ее

Несмотря на то, что по всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои, есть надежда, что война в Украине закончится в ближайшие месяцы.

Как рассказал президент Владимир Зеленский в рамках выступления на DealBook Summit, война может закончиться после победы Украины или если россия сама того захочет.

Для этого, по его словам, кремлю надо понять, что он слаб, находится в изоляции и не имеет поддержки от своих партнеров.

"Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы", — сказал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что если россия не будет остановлена в Украине, то ее агрессия распространится и на другие страны.

Кроме того, он напомнил, что наша страна в этом противостоянии платит жизнями своих людей.

Как сообщалось ранее, Зеленский сообщал, что активные боевые действия продолжаются практически по всем направлениям, а россияне "что-то замышляют" в Запорожской области, где расположена атомная электростанция.

Однако наиболее активные бои по-прежнему происходят на Донбассе, где оккупанты несут тяжелые потери. По словам президента, россияне там смогут потерять 100 тысяч человек уже до конца года.