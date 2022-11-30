россия что-то планирует: Зеленский сделал намек насчет новых планов путина

Президент убежден, что речь идет не о применении ядерного оружия

Ситуация на фронтах российско-украинской войны остается сложной, а по ряду направлений продолжаются активные боевые действия.

Как сообщает CNBC, президент Украины Владимир Зеленский во время общения с западными СМИ сообщил, что бои продолжаются на востоке, северо-востоке и юге нашей страны.

По словам главы государства оккупанты "что-то задумали" в Запорожской области, где расположена атомная электростанция. При этом он не стал вдаваться в детали и говорить, что именно должно произойти.

Кроме того, Зеленский оценил возможность применения россией ядерного оружия. По мнению украинского президента, российский диктатор владимир путин не станет применять против Украины оружие массового поражения.

Как сообщалось ранее, накануне Зеленский заявлял, что оккупанты продолжают попытки наступать в Донецкой области, а также начали двигаться в Харьковской. Наиболее активные бои по-прежнему происходят на Донбассе, где оккупанты несут тяжелые потери. По словам президента, россияне там смогут потерять 100 тысяч человек уже до конца года.

Напомним, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый накануне рассказал, что из-за неблагоприятных погодных условий россиянам пришлось сменить тактику под Бахмутом и перейти к попыткам просочиться между позициями ВСУ малыми группами пехоты.