Укр

Сто тысяч убитых оккупантов будет до конца года: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
ВСУ
ВСУ

Захватчики не смогли захватить Донецкую область ни летом, ни осенью

Ситуация на фронте продолжает оставаться сложной, а российские оккупанты продолжают пытаться штурмовать Бахмут, и предпринимают попытки двигаться в Харьковской области.

Как рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, украинские защитники продолжают держать оборону и срывают планы противника.

"Несмотря на очень большие российские потери оккупанты все еще пытаются наступать на Донетчине, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, что-то там они планируют на юге", — рассказал он.

Глава государства напомнил, что российское руководство заявляло о намерении захватить всю территорию донецкой области за лето, а потом за осень, однако уже вскоре начнется зима.

По его словам, на этом направлении была уничтожена российская регулярная армия, а теперь там ежедневно умирают сотни мобилизированных и наемников. При этом там же действуют заградительные отряды.

Зеленский говорит, что россия лишь до конца года потеряет сто тысяч своих солдат, а число погибших наемников так никто и не узнает.

"А Украина будет стоять. Мир же будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых", — подчеркнул он.

Напомним, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый накануне рассказал, что из-за неблагоприятных погодных условий россиянам пришлось сменить тактику под Бахмутом и перейти к попыткам просочиться между позициями ВСУ малыми группами пехоты.

Теги:
#Донецкая область #Луганская область #Харьковская область #Владимир Зеленский #Бахмут