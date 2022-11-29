Оккупанты сменили тактику под Бахмутом: в ВСУ рассказали о новых сложностях на наиболее "жарком" направлении

Погода усложняет боевые действия и для россиян и для украинских защитников

Оккупанты изменили тактику штурмовых действий в районе Бахмута (Донецкая область), где в настоящее время идут наиболее ожесточенные бои.

Как сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире "Еспресо", на этом участке фронта противник действует наиболее агрессивно и активно применяет артиллерию и пехоту.

По его словам за день позиции украинских защитников подвергаются артиллерийским обстрелам в среднем 180-200 раз за сутки.

Череватый отметил, что из-за погодных условий почва в этом районе становится тяжелым препятствием для бронетехники и танков, а потому оккупантам пришлось поменять тактику. Теперь они чаще шлют в бой мелкие пехотные группы, цель которых заключается в попытках просочиться между позициями ВСУ.

Проблем для украинской армии также добавляет туман, однако бойцы находят способ бороться с оккупантами при помощи беспилотников и других средств.

"Армия рф ежесуточно несет большие потери. Главное, что врагу не удается прорвать нашу линию обороны", — добавил он.

Напомним, ранее пресс-офицер 93-ей отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ирина Рыбакова в красках расписала ситуацию, которая происходит под Бахмутом. В частности она отметила, что россияне шлют пехоту на убой волнами, а также имеют значительное превосходство в артиллерии.