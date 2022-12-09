"Чітка українська формула": Зеленський озвучив п'ять умов миру

У Формулі передбачені гарантії безпеки для всіх критичних сфер української держави

Президент України Володимир Зеленський, який став найвпливовішою людиною світу за версією видання Politico, вкотре звернувся до країн-союзників із закликом обрати із так званої "Української формули миру" ті пункти, які кожен з них готовий реалізувати. Підсумком цієї роботи повинна бути необхідна архітектура безпеки у всьому світі.

Таку інформацію український лідер повідомив у п'ятницю, 9 грудня, під час свого звернення до TRT World Forum 2022. За словами Зеленського, головними пріоритетами "Формули миру" є радіаційна і ядерні безпеки, а також гарантії продовольчої безпеки. Крім того, союзники повинні обіцяти Україні безпеку у сфері енергетики та зупинку російського терору. Не менш важливим для Києва фактором є звільнення всіх українців, які перебувають у російському полоні та повернення усіх депортованих громадян.

"Українська формула миру чітка. Чи має вона нереалістичний вигляд? Аж ніяк. Вона має зараз такий саме вигляд, який у травні цього року мали ідеї поновити зерновий експорт із наших морських портів. Уже в липні експорт був поновлений – завдяки нашій із вами могутності. Хай ця могутність спрацює і в усьому іншому, що потрібне для миру!", — пояснив гарант.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як український гарант Володимир Зеленський прокоментував болючу тему щодо остаточної перемоги України у війні з росіянами та дав доволі оптимістичний прогноз щодо подальшого розвитку ситуації на фронті.