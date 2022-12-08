Укр

Зеленский получил почетное звание от Politico, но это не "человек года"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Зеленский назван человеком, которому "Европа не только доверяет, но и восхищается и следует" Новость обновлена 08 декабря 2022, 06:11
Владимир Зеленский назван человеком, которому "Европа не только доверяет, но и восхищается и следует". Фото telegraf.com.ua

В издании считают, что украинский лидер смог закрепить за собой хорошую репутацию, ведь на Западе ему вручают большие гранты и дорогое оружие

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает собирать "урожай" почетных званий от СМИ мирового уровня. Вслед за признанием от журнала Time глава украинского государства был назван самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии издания Politico. Его характеризуют как правильного лидера военного времени, который смог расположить к себе большинство западных стран и показать — Украина действительно готова бороться за свою независимость.

Весь перечень победителей нынешнего года опубликован на официальном сайте Politico. Помимо самой главной "награды", есть так же еще три категории, в которых дополнительно отмечены 27 политиков из разных государств (17 мужчин и 10 женщин).

"Только посмотрите, как европейские лидеры, которые отметились на выборах, бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с выглядящим торжественно 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке. Политики хотят быть замеченными рядом с ним", — отмечают организаторы премии.

Владимир Зеленский Politico
Владимир Зеленский. Портрет Politico

По мнению иностранных журналистов, Зеленскому удалось доказать европейским странам, что их будущее неразрывно связано с Украиной, а полнейшая зависимость от Москвы никому не нужна.

"Умелое использование Зеленским социальных медиа, традиционных медиа и западных культурных институций (как-вот появление на "Грэмми" или Каннском кинофестивале) принесло войну на Запад во внутренний способ, убедив лидеров и общественность, что его борьба также принадлежит им", — отмечается в публикации.

Не забыли журналисты и о том, что благодаря украинскому президенту пока все серьезные проблемы — как минимум коррупционные скандалы — пока сильно иностранными партнерами нашей страны не рассматриваются. Зеленский смог создать вокруг себя образ военного лидера, у которого на данный момент есть одна и самая важная задача — победа в войне.

Добавим, что отмечены в рейтинге и другие европейские политики. Победу в номинации "Исполнители" получил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, в номинации "Мечтатели" — премьер-министр Финляндии Санна Марин, в номинации "Нарушители" — премьер Италии Джорджа Мелони.

К слову, в общем рейтинге можно найти также российского диктатора владимира путина (среди "Мечтателей" с клеймом "Неудачник") и глава МИД рф сергея лаврова (среди "Нарушителей" со званием "Темный дипломат").

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Человеком года" Владимира Зеленского назвало еще одно влиятельное мировое издание — Financial Times.

Также украинский президент был удостоен звания "самого влиятельного еврея" по версии The Jerusalem Post, обогнав в рейтинге даже премьера Израиля.

Теги:
#Украина #Европа #Рейтинг #Звание #Владимир Зеленский