Зеленский получил почетное звание от Politico, но это не "человек года"

В издании считают, что украинский лидер смог закрепить за собой хорошую репутацию, ведь на Западе ему вручают большие гранты и дорогое оружие

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает собирать "урожай" почетных званий от СМИ мирового уровня. Вслед за признанием от журнала Time глава украинского государства был назван самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии издания Politico. Его характеризуют как правильного лидера военного времени, который смог расположить к себе большинство западных стран и показать — Украина действительно готова бороться за свою независимость.

Весь перечень победителей нынешнего года опубликован на официальном сайте Politico. Помимо самой главной "награды", есть так же еще три категории, в которых дополнительно отмечены 27 политиков из разных государств (17 мужчин и 10 женщин).

"Только посмотрите, как европейские лидеры, которые отметились на выборах, бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с выглядящим торжественно 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке. Политики хотят быть замеченными рядом с ним", — отмечают организаторы премии.

Владимир Зеленский. Портрет Politico

По мнению иностранных журналистов, Зеленскому удалось доказать европейским странам, что их будущее неразрывно связано с Украиной, а полнейшая зависимость от Москвы никому не нужна.

"Умелое использование Зеленским социальных медиа, традиционных медиа и западных культурных институций (как-вот появление на "Грэмми" или Каннском кинофестивале) принесло войну на Запад во внутренний способ, убедив лидеров и общественность, что его борьба также принадлежит им", — отмечается в публикации.

Не забыли журналисты и о том, что благодаря украинскому президенту пока все серьезные проблемы — как минимум коррупционные скандалы — пока сильно иностранными партнерами нашей страны не рассматриваются. Зеленский смог создать вокруг себя образ военного лидера, у которого на данный момент есть одна и самая важная задача — победа в войне.

Добавим, что отмечены в рейтинге и другие европейские политики. Победу в номинации "Исполнители" получил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, в номинации "Мечтатели" — премьер-министр Финляндии Санна Марин, в номинации "Нарушители" — премьер Италии Джорджа Мелони.

К слову, в общем рейтинге можно найти также российского диктатора владимира путина (среди "Мечтателей" с клеймом "Неудачник") и глава МИД рф сергея лаврова (среди "Нарушителей" со званием "Темный дипломат").

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Человеком года" Владимира Зеленского назвало еще одно влиятельное мировое издание — Financial Times.

Также украинский президент был удостоен звания "самого влиятельного еврея" по версии The Jerusalem Post, обогнав в рейтинге даже премьера Израиля.