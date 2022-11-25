Не играйте в поддавки: Зеленский озвучил Европе настоящий потолок цен для российской нефти

Зеленский призывает Европу ограничить цену на российскую нефть

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию относительно потолка цен на российскую нефть, который обсуждают ЕС и страны G7. Его позиция совпадает с позицией Польши и стран Балтии.

В ходе выступления на международном симпозиуме "Европейская идея" глава государства обратился к участникам с призывом ограничить цены на российскую нефть до 30 долларов за баррель. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

В то же время ЕС и страны G7 рассматривают установлено ценового потолка до 65-70 долларов за баррель. Однако Зеленский категорически не согласен с такой целой, отмечая, что такой ценник — "поддавки".

"В Европе и мире уже начали говорить о введении прайскепов, то есть о принудительном ограничении цены российской нефти. И звучат слова об уровне в 60 или 70 долларов. Безусловно, такие слова – это поддавки. Больше похоже на попытки что-то изобразить, а не что-то сделать", — сказал Зеленский.

Он поблагодарил Польшу и страны Балтии за их позицию в установлении ценового потолка на уровне 30 долларов за баррель.

"Ограничение цены на уровне до 30 долларов за баррель кажется более правильным предложением, и я благодарю, что такое предложение прозвучало и защищается", — отметил президент.

Напомним, ранее в россии уже придумали, чем будут отвечать на установлено потолка цен на российскую нефть. Представительница МИД рф и пресс-секретарь путина песков высказали позицию россии в этом вопросе.