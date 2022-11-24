У путина придумали, чем ответят на потолок нефтяных цен от Запада

В рф рассказали, что собираются делать в случае установления потолка цен на нефть

В кремле отреагировали на желание западных стран установить ценовой потолок для российской нефти и пригрозили им ответными мерами.

Как сообщает издание ТАСС, ссылаясь на слова представительницы МИД рф марии захаровой, в москве заявили об остановке поставок в страны, которые присоединятся к введению ценового лимита на нефть из рф.

"Мы неоднократно говорили о том, что введение так называемого потолка цен на российскую нефть — это антирыночная мера, она нарушает цепочки поставок, может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках", — передает издание слова захаровой.

Также захарова заявила, что причины, по которым устанавливается данный лимит, имеют "чисто экономический" характер. По её словам многие нефтедобывающие страны также выступают против подобной меры.

"Они просто понимают, что сегодня, нацеливая эту меру против россии по чисто экономическим причинам,, <…> они (страны Запада — Ред.) могут применить (эту меру) к любой другой стране", — сказала Захарова.

При этом, как пишет издание Финмаркет, пресс-секретарь путина дмитрий песков также подтвердил, что рф исходит из позиции не поставлять нефть странам, присоединившимся к "потолку", однако в случае изменений рыночной конъюнктуры будет проведен дополнительный анализ.

"Пока из установки путина о том, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые присоединятся к потолкам. Но, видя эти цифры, конечно, мы должны все проанализировать перед тем, как сформулировать позицию", — издание передает слова пескова.

Отметим, что ограничение максимальных цен позволит операторам из Европы осуществлять транспортировку российской нефти в третьи страны, однако при одном условии: цена останется под заранее установленным "потолком". Такая мера должна уменьшить доходы страны-агрессора при этом сохраняя продолжение поставок и мировые энергетические рынки. Кроме того, ценовой потолок поможет справиться с инфляцией и одновременно поддерживать стабильность затрат на электроэнергию, в то время когда высокие затраты вызывают большую обеспокоенность европейцев.

Регуляция цен на российскую сырую нефть должна вступить в силу уже после 5 декабря 2022 года. Как сообщает Bloomberg, ЕС в координации с G7 обсуждает возможность установления потолка цен на нефть из рф районе $65-$70 за баррель.

Напомним, ранее мы писали о том, что за несколько недель до вступления в силу нефтяных санкций Евросоюза поставки рф сырья в Северную Европу сократились на 90%.