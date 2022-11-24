У путіна придумали, чим дадуть відповідь на стелю нафтових цін від Заходу

У Росії розповіли, що збираються робити у разі встановлення стелі цін на нафту

У кремлі відреагували на бажання західних країн встановити цінову стелю для російської нафти і пригрозили їм заходами у відповідь.

Як повідомляє видання ТАСС, посилаючись на слова представниці МЗС росії марії захарової, в Москві заявили про зупинку поставок до країн, які приєднаються до введення цінового ліміту на нафту з росії.

"Ми неодноразово говорили про те, що запровадження так званої стелі цін на російську нафту — це антиринковий захід, він порушує ланцюжки поставок, може суттєво ускладнити ситуацію на глобальних енергетичних ринках", — передає видання слова захарової.

Також захарова заявила, що причини, через які встановлюється даний ліміт, мають "чисто економічний" характер. За її словами, багато нафтовидобувних країн також виступають проти такого заходу.

"Вони просто розуміють, що сьогодні, націлюючи цей захід проти росії з суто економічних причин, <…> вони (країни Заходу — Ред.) можуть застосувати (цей захід) до будь-якої іншої країни", — сказала Захарова.

При цьому, як пише видання Фінмаркет, прес-секретар путіна дмитро пєсков також підтвердив, що росія виходить з позиції не постачати нафту країнам, що приєдналися до "стелі", однак у разі змін ринкової кон’юнктури буде проведено додатковий аналіз.

"Поки що з установки путіна про те, що ми не поставлятимемо нафту і газ тим державам, які приєднаються до стелі. Але, бачачи ці цифри, звичайно, ми повинні все проаналізувати перед тим, як сформулювати позицію", — видає піскова.

Зазначимо, що обмеження максимальних цін дозволить операторам з Європи здійснювати транспортування російської нафти до третіх країн, проте за однієї умови: ціна залишиться під заздалегідь встановленою "стелі". Такий захід має зменшити доходи країни-агресора, при цьому зберігаючи продовження поставок та світові енергетичні ринки. Крім того, цінова стеля допоможе впоратися з інфляцією та одночасно підтримувати стабільність витрат на електроенергію, тоді як високі витрати викликають велике занепокоєння європейців.

Регуляція цін на російську сиру нафту має набути чинності вже після 5 грудня 2022 року. Як повідомляє Bloomberg, ЄС у координації з G7 обговорює можливість встановлення стелі цін на нафту з росії близько $65-$70 за барель.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за кілька тижнів до набуття чинності нафтовими санкціями Євросоюзу поставки росії сировини в Північну Європу скоротилися на 90%.