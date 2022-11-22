За два тижні до санкцій: росія втратила 90% ключового ринку нафти

Постачання нафти з зосії до Північної Європи впали нижче 100 000 барелів на добу

За два тижні до набрання чинності нафтовими санкціями Європейського Союзу постачання росії сировини до Північної Європи скоротилося на 90%.

До кінця жовтня росія постачала 95 000 барелів на добу в Роттердам. Це єдиний європейський напрямок морських перевезень за межами Середземноморського та Чорноморського басейнів. Варто врахувати, що ще на початку лютого поточного року за добу постачалося понад 1,2 млн. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Зазначається, що раніше імпорт нафти з росії було припинено Литвою, Францією та Німеччиною. У вересні до списку цих країн приєдналася Польща. Три чверті нафти, що завантажується в балтійських портах, тепер прямують до Азії. Індія, користуючись періодом пільг, закуповує нафту.

Видання передає, що в листопаді обсяг поставок з росії впав до 2,67 млн. барелів. Обсяг нафти на судах, що прямують до Індії, Туреччини та Китаю, а також на тих судах, які ще вкажуть кінцевий пункт призначення, рекордно зріс до 2,45 млн барелів на добу.

Нагадаємо, що росія намагається уникнути "нафтових" санкцій, які набудуть чинності 5 грудня 2022 року. Експерти повідомляють про створення на Далекому Сході якогось танкерного "флоту", який, ймовірно, співпрацюватиме з росією в обхід санкцій.