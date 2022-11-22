За две недели до санкций: россия потеряла 90% ключевого рынка нефти

Поставки нефти из россии в Северную Европу упали ниже 100 000 баррелей в сутки

За две недели до вступления в силу нефтяных санкций Европейского Союза поставки рф сырья в Северную Европу сократились на 90%.

К концу октября россия поставляла 95 000 баррелей в сутки в Роттердам. Это единственное европейское направление морских перевозок за пределами Средиземноморского и Черноморского бассейнов. Стоит учесть, что еще в начале февраля текущего года в сутки поставлялось более 1,2 млн. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что ранее импорт нефти из россии был прекращен Литвой, Францией и Германией. В сентябре к списку этих стран присоединилась и Польша. Три четверти нефти, загружаемой в балтийских портах, теперь направляются в Азию. Индия, пользуясь периодом льгот, закупает нефть.

Издание передает, что в ноябре объем поставок из России упал до 2,67 млн баррелей. Объем нефти на судах, что следуют в Индию, Турцию и Китай, а также на тех судах, которые еще укажут конечный пункт назначения, рекордно вырос до 2,45 млн баррелей в сутки.

Напомним, что россия пытается избежать "нефтяных" санкций, которые вступят в силу 5 декабря 2022. Эксперты сообщают о создании на Дальнем Востоке некого танкерного "флота", который, вероятно, будет сотрудничать с россией в обход санкций.