США высвободят еще 10 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов

Решение ОПЕК+ о наибольшем сокращении добычи нефти со времен пандемии 2020 года является недальновидным.

Сообщение такого содержания появилось на сайте пресс-службы администрации президента США Джо Байдена. Сообщается, что мир и так несет экономические последствия от российского вторжения в Украину, а решение сократить добычу нефти лишь нанесет еще один энергетический удар по странам с низким и средним уровнем доходов.

Отмечается, что было решено в следующем месяце высвободить из стратегических резервов еще 10 миллионов баррелей нефти, чтобы защитить потребителей в США и обеспечить им энергетическую безопасность.

Также сообщается, что Байден вместе с Конгрессом рассмотрит дополнительные инструменты и полномочия относительно снижения возможности ОПЕК влиять на мировые цены на энергоносители. Кроме того, сообщается о готовности внести крупные инвестиции в скорейший переход на чистую энергетику, а также на энергоносители, произведенные в США.

Напомним, ранее в ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Такое сокращение является самым крупным со времен пандемии COVID-19.

На фоне этого цены на нефть марки Brent поднялись выше 93 долларов за баррель впервые с 21 сентября. Эксперты опасаются, что сокращение добычи вновь приведет к мировому росту цен до 120 долларов, как это было тремя месяцами ранее, что будет выгодно в первую очередь россии, как члену ОПЕК+.

ОПЕК+ — неформальный формат появившийся в 2016 году из-за недовольства нефтедобывающих стран ценами на мировую нефть. Неформальным лидером картеля является россия, а кроме нее в группу входят Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан и Южный Судан.

Как сообщалось ранее 5 октября страны ЕС утвердили новый пакет санкций против россии в ответ на попытки аннексировать четыре области Украины. Впрочем, позже стало известно, что из списка компаний, против которых должны были ввести ограничения, убрали российское алмазодобывающее предприятие, принесшее кремлю серьезные доходы.