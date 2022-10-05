росія із союзниками вирішила "підігріти" ціни на нафту: з’явилася реакція Байдена

США вивільнять ще 10 мільйонів барелів нафти із стратегічних запасів

Рішення ОПЕК+ про найбільше скорочення видобутку нафти з часів пандемії 2020 є недалекоглядним.

Повідомлення такого змісту з’явилось на сайті пресслужби адміністрації президента США Джо Байдена. Повідомляється, що світ і так несе економічні наслідки від російського вторгнення в Україну, а рішення скоротити видобуток нафти лише завдасть ще одного енергетичного удару країнам з низьким і середнім рівнем доходів.

Зазначається, що було вирішено наступного місяця вивільнити зі стратегічних резервів ще 10 мільйонів барелів нафти, щоб захистити споживачів у США та забезпечити їм енергетичну безпеку.

Також повідомляється, що Байден разом із Конгресом розгляне додаткові інструменти та повноваження щодо зниження можливості ОПЕК впливати на світові ціни на енергоносії. Крім того, повідомляється про готовність внести великі інвестиції у якнайшвидший перехід на чисту енергетику, а також на енергоносії, вироблені у США.

Нагадаємо, раніше в ОПЕК+ ухвалили рішення про скорочення видобутку нафти на 2 мільйони барелів на добу. Таке скорочення є найбільшим із часів пандемії COVID-19.

На тлі цього ціни на нафту марки Brent піднялися понад 93 долари за барель вперше з 21 вересня. Експерти побоюються, що скорочення видобутку знову призведе до світового зростання цін до 120 доларів, як це було трьома місяцями раніше, що буде вигідно насамперед росії як члену ОПЕК+.

ОПЕК+ — неформальний формат 2016 року, що з’явився через невдоволення нафтовидобувних країн цінами на світову нафту. Неформальним лідером картелю є росія, а крім неї до групи входять Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Мексика, Оман, Судан та Південний Судан.

Як повідомлялося раніше, 5 жовтня країни ЄС затвердили новий пакет санкцій проти росії у відповідь на спроби анексувати чотири області України. Втім, пізніше стало відомо, що зі списку компаній, проти яких мали запровадити обмеження, прибрали російське алмазодобувне підприємство, яке принесло кремлю серйозні доходи.