Не грайте у піддавки: Зеленський озвучив Європі справжню стелю цін для російської нафти

Зеленський закликає Європу обмежити ціну на російську нафту

Президент України Володимир Зеленський висловив свою позицію щодо стелі цін на російську нафту, яку обговорюють ЄС та країни G7. Його позиція збігається з позицією Польщі та країн Балтії.

Під час виступу на міжнародному симпозіумі "Європейська ідея" глава держави звернувся до учасників із закликом обмежити ціни на російську нафту до 30 доларів за барель. Про це повідомляється на сайті президента України.

Водночас ЄС і країни G7 розглядають встановлену цінову стелю до 65-70 доларів за барель. Однак Зеленський категорично не погоджується з такою цілою, зазначаючи, що такий цінник — "піддавки".

"У Європі та світі вже почали говорити про запровадження прайскепів, тобто про примусове обмеження ціни російської нафти. І звучать слова про рівень 60 або 70 доларів. Безумовно, такі слова – це піддавки. Більше схоже на спроби щось зобразити, а не щось зробити", — сказав Зеленський.

Він подякував Польщі та країнам Балтії за їх позицію у встановленні цінової стелі на рівні 30 доларів за барель.

"Обмеження ціни на рівні до 30 доларів за барель здається більш правильною пропозицією, і я дякую, що така пропозиція прозвучала і захищається", — зазначив президент.

Нагадаємо, раніше в Росії вже придумали, чим відповідатимуть на встановлені стелі цін на російську нафту. Представниця МЗС Росії та прессекретар путіна пісків висловили позицію Росії у цьому питанні.