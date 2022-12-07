Журнал Time назвал Зеленского человеком года - но не его одного

В Time показали свою новую обложку и опубликовали статью о человеке года

Американский влиятельный журнал Time назвал "Человека года 2022". По версии журнала им является президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины".

Фото новой обложки журнала было опубликовано на официальной странице Time в Twitter. Отметим, что журнал присуждает это почетное звание с 1927 года, в прошлом году наградив миллиардера Илона Маска.

На сайте журнала также опубликована статья о Зеленском, в продолжении которой будут интервью с людьми, которые, по его мнению, воплощают "дух Украины" (их портреты также есть на обложке).

"Успех Зеленского как лидера военного времени основывался на том факте, что смелость заразительна. Он распространился по политическому руководству Украины в первые дни вторжения, когда все поняли, что президент остается. Если это кажется естественным для лидера в условиях кризиса, подумайте об историческом прецеденте. Всего за шесть месяцев до этого президент Афганистана Ашраф Гани — гораздо более опытный лидер, чем Зеленский, — бежал из своей столицы при приближении сил талибов. В 2014 году один из предшественников Зеленского, Виктор Янукович, сбежал из Киева, когда протестующие окружили его резиденцию; он до сих пор живет в России. В начале Второй мировой войны лидеры Албании, Бельгии, Чехословакии, Греции, Польши, Нидерландов, Норвегии и Югославии, среди прочих, бежали от наступления немецкого вермахта и доживали войну в изгнании", — отрывок из статьи.

Напомним, что список номинантов на звание "Человека года 2022" выглядел следующим образом:

Миллиардер и предприниматель Илон Маск;

Председатель КНР Си Цзиньпин;

Верховный суд США

Американский политик Лиз Чейни;

Президент Украины Владимир Зеленский;

Бывшая жена основателя Amazon Маккензи Скотт;

Губернатор Флориды Рон ДеСантис

Министр финансов США Джанет Йеллен;

Сторонники запрета второй поправки к конституции США (права на свободное владение оружием)

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии британского издания Financial Times.

Также мы сообщали о том, что в россии началась истерика из-за очередного смелого и важного поступка президента Украины.