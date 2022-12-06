"Почему он живой?": в россии началась истерика из-за приезда Зеленского на Донбасс

Похоже, в россии стали что-то подозревать относительно "своих" территорий

В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский приехал на Донбасс. Из Славянска он записал поздравление для наших военных. Данная новость вызвала новую волну истерики с россии.

Во вторник, 6 декабря Зеленский опубликовал на своей странице видео, в котором показал, что он приехал в город Донецкой области Славянск. Он подчеркнул, что этот день он традиционно встречает с украинскими военными на передовой.

Информация об этом быстро распространилась по российским пабликам и вызвала волну негодования среди россиян. Об этом в своем Telegram-канале сообщил известный украинский журналист Денис Казанский. Он разместил скрины постов российского репортера Андрея Руденко и пропагандиста Александра Жучковского, в которых оба возмущены появлением Зеленского на Донбассе.

Скриншот

Скриншот

Казанский в свою очередь объясняет, что истерика у российских пропагандистов происходит из-за того, что их президент не может себе позволить так же свободно приехать на Донбасс, как это делает Зеленский.

"Почему он свободно ходит по нашим территориям, или они не наши?" — вопрошает российский военкор Руденко. — Похоже, они стали что-то подозревать. Если так пойдет дальше, скоро до них дойдет, что и Крым тоже не их", — говорится в сообщении Казанского.

Напомним, ранее волна истерики случилась в рф после "хлопков" на двух российских аэродромах. Россияне не поверили информации властей о том, что "поводов для беспокойства нет".