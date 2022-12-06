"Чому він живий?": у росії почалася істерика через приїзд Зеленського на Донбас

Схоже, у росії почали щось підозрювати щодо "своїх" територій

У День Збройних сил України президент Володимир Зеленський приїхав на Донбас. Зі Слов’янська він записав привітання для наших військових. Ця новина викликала нову хвилю істерики з росії.

У вівторок, 6 грудня, Зеленський опублікував на своїй сторінці відео, в якому показав, що він приїхав до міста Донецької області Слов’янська. Він наголосив, що цей день він традиційно зустрічає з українськими військовими на передовій.

Інформація про це швидко поширилася російськими пабликами та викликала хвилю обурення серед росіян. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив відомий український журналіст Денис Казанський. Він розмістив скріни постів російського репортера Андрія Руденка та пропагандиста Олександра Жучковського, в яких обидва обурені появою Зеленського на Донбасі.

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Скріншот

Казанський своєю чергою пояснює, що істерика у російських пропагандистів відбувається через те, що їхній президент не може собі дозволити так само вільно приїхати на Донбас, як це робить Зеленський.

"Чому він вільно ходить нашими територіями, чи вони не наші?" — Запитує російський воєнкор Руденко. — Схоже, вони почали щось підозрювати. Якщо так піде далі, незабаром до них дійде, що й Крим також не їхній", — йдеться у повідомленні Казанського.

До речі, багато путінців, схильних до конспірології, впевнені, що Зеленський взагалі не приїжджав на Донбас.

Нагадаємо, раніше хвиля істерики трапилася в росії після "бавовни" на двох російських аеродромах. Росіяни не повірили інформації влади про те, що "підстав для занепокоєння немає".