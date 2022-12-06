"Міцніші за сталь, запекліші за вогонь": Залужний та Резніков потужно привітали ЗСУ (відео)

Цього дня згадують усіх військових — і тих, хто на фронті, і тих, хто готується туди їхати, і тих, хто, на жаль, віддав своє життя за Україну

У вівторок, 6 грудня, вся держава відзначає День Збройних Сил України. Потужні вітання з нагоди цього свята пролунали від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та очільника Міноборони Олексія Резнікова. Кожен із них підкреслив важливість боротьби, яку ведуть наші захисники, та подякував їм за неоціненні зусилля, прикладені у боротьбі із російським тероризмом.

У промові Валерія Залужного, що опублікована на Facebook-сторонці генерала, найбільша шана віддається полеглим військовослужбовцям. За словами Головнокомандувача ЗСУ, кількість тих бійців, які віддали своє життя за Україну, зайвий раз підкреслюють високу ціну, сплачену за нашу свободу.

"Про що я думаю, а точніше про кого я думаю у День Збройних Сил України? Передусім про полеглих побратимів і посестер та про їхні сімʼї. Ці думки крають моє серце як Головнокомандувача і як батька, чоловіка та сина. Вони змушують повсякчас озиратися на пройдений нами шлях довжиною в майже 9 років. Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість і гідність обрати свободу. Він залитий кровʼю, сповнений страждань і болю. Але саме він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти. Не залишає місця для страху чи зневіри", — зазначив Залужний.

Також він додав, що має за честь щодня бути в армії пліч-о-пліч із кращими чоловіками та жінками.

"Міцніші за сталь, запекліші за вогонь, сильніші за будь-яку стихію. Серця українських воїнів бʼються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу", — підкреслив генерал.

Міністр оборони Олексій Резніков же підкреслив, що російсько-українська кровопролитна війна триває уже дев'ятий рік. Увесь цей час, стверджує чиновник, на фронті б'ється із ворогом справжній цвіт нашої нації, який вже давно став опорою української державності.

"Крайній же рік це не просто бої, це звитяга на фоні якої тьмяніє давньогрецький епос та походи вікінгів, — говорить Резніков. — Ви вражаєте увесь світ своєю мужністю та героїзмом у боротьбі з терористом та окупантом. І найбільше вражаєте самих орків. За цими словами — кров, піт, сльози горя та радості…"

Також очільник Міноборони долав, що сьогодні ЗСУ справді можна назвати по-справжньому народною армією, адже до її лав українці записуються навіть одразу родинами.

"Ви трощите ворогів і у морі, і на суші, і в повітрі. Перемоги під Києвом, Черніговом, Сумами, на Харківщині… Звільнений Херсон та сотні населених пунктів… Ваші славетні сторінки уже записані у майбутні підручники!" — зазначив Олексій Резніков, додавши, що День ЗСУ важливий не лише для війська, а і для всієї країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чимало громадян вимагають від президента Зеленського присвоїти Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Героя України.