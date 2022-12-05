Залужний – Герой України! Від Зеленського вимагають відновити справедливість

Багато хто обурений, що Головкому ЗСУ досі не дали звання Героя України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний користується довірою та повагою з боку як звичайних українців, так і своїх товаришів по службі. Однак, хоч він багато років віддав службі і вже десятий місяць очолює боротьбу з окупантами в Україні, Залужний досі не має звання Героя України.

Дехто вирішив, що це несправедливо, через що написали петиції і збирають до них підписи. "Телеграф" проаналізував ситуацію.

Найпопулярніша петиція про Залужного зібрала вже майже 2 тисячі голосів, і є ще 87 днів голосування. Для розгляду звернення президентом необхідно зібрати 25 тисяч голосів за 90 днів.

Автор петиції, блогер та підприємець Олександр Місюра звертає увагу, що Залужний захищає Україну від агресора ще з 2014 року, а після вторгнення росії у лютому 2022 року під його керівництвом ЗСУ вже успішно повернули з окупації Київщину, Чернігівщину, Харківщину та Херсон, провели масу сміливих операцій як на морі, так на суші та в повітрі, і це не може залишатися без гідної нагороди.

На підтримку цієї петиції також виступив активіст, голова Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Геннадій Друженко.

"Нам потрібно виправити одну велику несправедливість. Ми маємо нагадати Верховному головнокомандувачу [Володимиру Зеленському], що, призначивши незадовго до початку війни бойового офіцера Валерія Залужного Головнокомандувачем ЗСУ, президент України ухвалив одне з найдалекоглядніших і вдалих кадрових рішень за всю свою каденцію", — наголошує Друженко.

"Бо на чолі ЗСУ у найважчий час був патріот, професіонал і людина честі. Справжній герой України. Який при цьому залишається абсолютно людяним і адекватним – незважаючи на заслужену, але несподівано звалену на нього світову славу. Тому важливо відкласти убік усі можливі ревнощі та просто юридично оформити загальновідомий факт: генерал Залужний – герой України", — додав він.

Як відомо, 49-річний Валерій Залужний з літа 2021 року є Головкомом ЗСУ та членом Ради нацбезпеки та оборони, а з весни 2022 року генералом. До цього він очолював 51-шу окрему механізовану бригаду (2009-2012), був начальником штабу ОК "Захід" (2017), першим заступником командувача Об'єднаних сил (2018), командував військами ОК "Північ" (2019-2021).

Валерій Залужний очолював ЗСУ у найважчий для України час

Як повідомляв "Телеграф", у травні 2022 року Валерій Залужний увійшов до сотні найвпливовіших людей світу за версією Time.