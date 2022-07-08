Залужному — 49: шість фактів про Головнокомандувача ЗСУ, які вас приємно здивують

Зібрали для вас топ-6 маловідомих фактів про Залужного, які викликають захоплення

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у п’ятницю, 8 липня 2022 року, відзначає свій 49-й день народження.

Генерал Залужний, мабуть, нарівні з верховним Головнокомандувачем президентом Володимиром Зеленським на сьогодні є одним із найшанованіших людей у країні, на тлі чого "Телеграф" вирішив зібрати кілька цікавих фактів про нього.

Однією з незаперечних відмінностей Залужного є те, що він не прагне бути публічним і популярним, а вважає за краще тихо працювати на Перемогу, — за це його, зокрема, й люблять у суспільстві.

Є багато відомих фактів про нього, наприклад, що він перший Головнокомандувач ЗСУ, який не служив у радянській армії і максимально відходить від пережитків "совка" на користь стандартів НАТО, що у квітні видання Politico назвало його "залізним генером", який став легендарною фігурою в українській історії, що в травні журнал Time включив його до списку 100 найвпливовіших людей.

Валерій Залужний

Але є й маловідомі, але не менш цікаві факти про нього. Перерахуємо кілька із них:

Військовий за покликанням

З самого дитинства Залужний мріяв про військову службу, він має цілих три вищі освіти з військових напрямів, при цьому всі три він отримав з відзнаками як найкращий на курсі.

Герой нашого часу

На відміну від російських паркетних генералів шойгу та герасимова Залужний з 2014-го року працює на передовій боротьби з агресією рф, за що його неймовірно поважають. Військові, які з ним працювали, кажуть, що він розуміє проблеми солдатів, дуже відкрито веде справи і "не вважає, що зірочки на погонах — привід бути пихатим".

"Зірка" українців

У Покрові та Старій Синеві є вулиці імені Залужного, а у травні 2022 року музикант Oisho BTZ випустив хіт про нього "Залужний мутить двіж".

У TikTok українці також зробили масу трендових роликів про генерала:

Крім того, українці вважають, що в молодості Залужний був дуже гарний:

Ліворуч молодий Валерій Залужний

Щасливий чоловік та сім’янин

Залужний давно і щасливо одружений. Його дружина Олена працює у банку, у них є дві дорослі доньки.

Валерій Федорович любить поміняти військову форму на спортивний костюм та поїхати з дружиною у подорож Україною.

Фанат дітей та котиків

"Мене можуть розчулити діти, дитячі радості та сльози", — розповідає Залужний. Його діти вже дорослі, але іноді він виділяє час, щоб пограти, покричати та поплакати разом із маленькою племінницею.

Після важких робочих буднів генерал може зайти до Instagram, щоб подивитися на картинки та відео з котиками.

Мріє про "тиху" старість

Після всіх військових здобутків Залужний хоче у старості бути "тихим і спокійним" учителем.

Як повідомляв "Телеграф", якось Валерій Залужний висловився про бажання проїхатися на танках Червоною площею в Москві, — це викликало справжню істерику серед російських пропагандистів.