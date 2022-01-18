"Совок" має залишитися в минулому: головком ЗСУ назвав своє головне завдання

Збройні сили країни мають змінитися не лише процедурно, а й "мислити по-натовськи".

Українська армія має вийти на новий рівень. Це стосується не лише спрощення багатьох процедур, а й організації підготовки військових ЗСУ на рівні НАТО. Така підготовка вже ведеться завдяки інструкторам з країн Альянсу, і Україна показує добрі результати.

Про це головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

На його думку, армія зробила важливий крок щодо наближення не лише до плану дій щодо членства, а й до участі в Альянсі — на різних рівнях освоїли понад три сотні стандартів НАТО. Залужний розповів, що таку кількість стандартів освоїли не всі війська країн-членів.

Вивести українські війська на стандарти НАТО, змінити тип мислення і позбутися спадщини СРСР, яка "зв’язує руки і ноги" — таким бачить своє головне завдання Залужний. За його словами, стандарти Альянсу показують результат і ЗСУ не зупиняться у своєму русі у напрямку НАТО.

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