Укр

"Совок" должен остаться в прошлом: главком ВСУ назвал свою главную задачу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинские военные продолжают обучение Новость обновлена 18 января 2022, 09:46
Украинские военные продолжают обучение

Вооруженные силы страны должны измениться не только процедурно, но и "мыслить по-натовски".

Украинская армия должна выйти на новый уровень. Это касается не только упрощения многих процедур, но и организации подготовки военных ВСУ на уровне НАТО. Такая подготовка уже ведется благодаря инструкторам из стран Альянса и Украина показывает хорошие результаты.

Об этом главнокомандующий вооруженными силами Валерий Залужный рассказал в интервью "Укринформу".

По его мнению, армия сделала важный шаг по приближению не только к плану действий по членству, но и к самому участию в Альянсе — на разных уровнях освоили более трех сотен стандартов НАТО. Залужный рассказал, что такое число стандартов освоили не все войска стран-членов.

Вывести украинские войска на стандарты НАТО, сменить тип мышления и избавиться он наследия СССР, которое "связывает руки и ноги" — таким видит свое главное задание Залужный. По его словам — стандарты Альянса показывают результат и ВСУ не остановятся в своем движении в направлении НАТО.

Ранее "Телеграф" писал про причину сближения Украины и Альянса — глава украинского МИД отметил роль России в этом процессе.

Теги:
#НАТО #Стандарты #ВСУ #Валерий Залужный
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