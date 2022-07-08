Залужному - 49: шесть фактов о Главнокомандующем ВСУ, которые приведут вас в восторг

Собрали для вас топ-6 малоизвестных фактов о Залужном, которые вызывают восхищение

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в пятницу, 8 июля 2022 года, отмечает свой 49-й день рождения.

Генерал Залужный, пожалуй, наравне с верховным Главнокомандующим президентом Владимиром Зеленским на сегодня является одним из самых уважаемых людей в стране, на фоне чего "Телеграф" решил собрать несколько интересных фактов о нем.

Одним из неоспоримых достоинств Залужного является то, что он не стремится быть публичным и популярным, а предпочитает тихо работать на Победу, — за это его в частности и любят в обществе.

Есть много известных фактов о нем, например, что он первый Главнокомандующий ВСУ, не служивший в советской армии и максимально отходящий от пережитков "совка" в пользу стандартов НАТО, что в апреле издание Politico назвало его "железным генером", ставшим легендарной фигурой в украинской истории, что в мае журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей.

Валерий Залужный

Но есть и малоизвестные, но не менее интересные факты о нем. Перечислим несколько из них:

Военный по призванию

С самого детства Залужный грезил военной службой, он имеет целых три высших образования по военным направлениям, при этом все он получил с отличиями как лучший на курсе.

Герой нашего времени

В отличии от российских паркетных генералов шойгу и герасимова Залужный с 2014-го года работает на передовой борьбы с агрессией рф, за что его невероятно уважают. Военные, которые с ним работали, говорят, что он понимает проблемы солдат, очень открыто ведет дела и "не считает, что звездочки на погонах, — повод быть напыщенным".

"Звезда" украинцев

В Покрове и Старой Синеве есть улицы имени Залужного, а в мае 2022 года музыкант Oisho BTZ выпустил хит про него "Залужний мутить двіж".

В TikTok украинцы также сделали массу трендовых роликов о генерале:

Кроме того, украинцы считают, что в молодости Залужный был очень красив:

Слева молодой Валерий Залужный

Счастливый муж и семьянин

Залужный давно и счастливо женат. Его жена Елена работает в банке, у них есть две взрослые дочки.

Валерий Федорович любит поменять военную форму на спортивный костюм и поехать с женой в путешествие по Украине.

Фанат детей и котиков

"Меня могут растрогать дети, детские радости и слезы", — рассказывает Залужный. Его дети уже взрослые, но иногда он выделяет время, чтобы поиграть, покричать и поплакать вместе с маленькой племянницей.

После тяжелых рабочих будней генерал может зайти в Instagram, чтобы посмотреть на картинки и видео с котиками.

Мечтает о "тихой" старости

После всех военных достижений Залужный хочет в старости быть "тихим и спокойным" учителем.

Как сообщал "Телеграф", однажды Валерий Залужный высказался о желании проехаться на танках по Красной площади в Москве, — это вызвало настоящую истерику среди российских пропагандистов.