Главнокомандующий ВСУ захотел заехать в Москву на танке: росСМИ уже кипят (видео)

Слова главнокомандующего ВСУ не смогли остаться без внимания со стороны росСМИ.

Генерал-майор Валерий Залужный, который с 27 июля является главнокомандующим Вооруженными силами Украины, признался, что не отказался бы от идеи приехать в Москву на танке.

Такое признание он сделал во время беседы с журналисткой Яниной Соколовой.

Отвечая на вопрос о том, хотел бы ли он прокатиться по Красной площади на боевой машине с украинским флагом и музыкой, Залужный ответил "да" и добавил, что также хотел бы проехать по Арбату.

"Но только осторожно, так как это памятник", — отметил он и рассмеялся.

Помимо того Залужный обратился к украинцам и призвал их верить украинской армии.

"Мы люди, которые все сердце и всю душу им отдаем", — сказал главнокомандующий.

Слова генерала о поездке в Москву уже начали тиражировать российские СМИ, кроме того их процитировал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Твиттер.

Как сообщалось, ранее Залужный предупреждал, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину не исчезла, а ВСУ должны быть готовы перейти в наступление на оккупированные территории Донбасса.