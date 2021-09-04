Головнокомандувач ЗСУ захотів заїхати в Москву на танку: росЗМІ вже киплять (відео)

Слова головнокомандувача ЗСУ не змогли залишитися без уваги з боку РосЗМІ.

Генерал-майор Валерій Залужний, який з 27 липня є головнокомандувачем Збройними силами України, зізнався, що не відмовився б від ідеї приїхати в Москву на танку.

Таке зізнання він зробив під час бесіди з журналісткою Яніною Соколовою.

Відповідаючи на питання про те, чи хотів би він прокотитися по Червоній площі на бойовій машині з українським прапором і музикою, Залужний відповів "так" і додав, що також хотів би проїхати по Арбату.

"Але тільки обережно, так як це пам’ятник", — зазначив він і розсміявся.

Крім того Залужний звернувся до українців і закликав їх вірити українській армії.

"Ми люди, які все серце і всю душу їм віддаємо", — сказав головнокомандувач.

Слова генерала про поїздку в Москву вже почали тиражувати російські ЗМІ, крім того їх процитував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов в своєму Твіттері.

Як повідомлялося, раніше Залужний попереджав, що загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну не зникла, а ЗСУ повинні бути готові перейти в наступ на окуповані території Донбасу.