Украина должна готовиться к наступлению на оккупантов Донбасса - главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в воскресенье, 22 августа, заявил о том, что сегодня сохраняется угроза полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину и мы должны быть готовы к наступлению на оккупантов Донбасса.

По словам генерал-майора, который выступил на IV международном волонтерском и ветеранском форуме в Киеве, Украина должна быть готова к нападению страны-агрессора, а также к наступательным действиям к освобождению оккупированных Донбасса и Крыма.

"ВСУ должны развиваться, должны усовершенствовать свою тактику, должны переоценивать формы и способы применения — даже в таких условиях, которые сегодня существуют с целью минимизации потерь, и самое главное — подготовку к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий", — заявил Залужный, напоминая о том, что каждый день на Донбассе стреляют по украинским позициям и убивают наших военных.

Глава ВСУ убежден, что украинская армия должна быть готова ко вторжению, а власти — обеспечить бойцов техникой и вооружением.

Как ранее сообщал "Телеграф", Россия наращивает боеспособность своих войск на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.