"Можно смотреть вечно": фото молодого Залужного вызвало ажиотаж в сети

Женщины оценили как заслуги генерала, так и его внешность.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный покоряет не только иностранные авторитетные издания, но и сердца украинских женщин. В сети показали детские и юношеские фото генерала, который встретили массой комплиментов.

Кадры в среду, 20 апреля, распространили пользователи Facebook.

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Так, журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева показала фото Залужного в детские годы и подписала снимок так: "Мечтал крошить оккупантов задолго как это стало мейнстримом".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в детстве

Позже появились фото главнокомандующего ВСУ в юношеские годы, которые сравнили с Залужным сейчас (генерал на данный момент 48 лет).

Валерий Залужный в юношеские годы

Пользователи сети, особенно женщины, засыпали украинского генерала множеством комплиментов. Они писали, что в юношеские годы Залужный был невероятным красавчиком, а теперь стал еще лучше.

Напомним, что Валерий Залужный родился 8 июля 1973 в городе Новоград-Волынский Житомирской области и военное образование получил уже в украинском вузе, с отличием окончив Одесский институт Сухопутных войск в 1997 году.

За следующие 8 лет Валерий Залужный прошел путь от командира взвода к командиру батальона, после чего перешел на штабную работу в одной из бригад ВСУ. В 2009-2012 годах он командовал 51-й механизированной бригадой, которая дислоцировалась в его родном Новоград-Волынске.

В 2014 году окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского, а в том же году стал заместителем начальника боевой подготовки командования СВ ВСУ. В 2017 году Залужному было присвоено воинское звание генерал-майора и назначено заместителем командования войск оперативного командования "Юг" украинских Сухопутных войск. В августе 2021 года Залужный получил воинское звание генерал-лейтенанта, а 4 марта 2022 года – полного генерала.

Ранее "Телеграф" сообщал, Залужный обратился к политикам, которые рассказывают об "измене" и делают "оценки" оперативной обстановки. Генерал призвал таких деятелей думать о чем они говорят.