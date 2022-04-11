Железный генерал: Politico посвятило статью тактике и роли Залужного в войне с россией

Военные успехи Украины, среди прочего, объясняются современным способом ведения боевых действий, который применил Залужный

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Валерий Залужный, который ранее призвал политиков не мешать украинским защитникам своими заявлениями, применил в войне с россией тактику "бей и беги", чем помог украинской армии достичь ошеломляющего успеха.

Статью об удачной тактике украинского генерала опубликовало издание Politico.

Издание отмечает, что Залужный все это время избегал публичности полководца, уступив эту роль Зеленскому, "бывшему актеру и комику".

"Если кому-то и можно приписать удивительные военные успехи Украины до сих пор — защита Киева, столицы, и удержание большинства других крупных городов среди натиска, — так это Залужному, 48-летнему генералу, родившемуся в семье военного и назначенного главнокомандующим своей страны президентом Владимиром Зеленским в июле 2021 года. Залужный и другие украинские командиры готовились к полномасштабной войне с россией с 2014 года", — говорится в статье.

"Во многих отношениях Залужный олицетворяет собой новое поколение украинских офицеров, которые отточили свои зубы в упорной восьмилетней войне на Донбассе и, когда не были на фронте, направлялись на полигоны по всей Европе для учений с силами НАТО — опыт, который отшлифовал многих авторитарных граней, порожденных десятилетиями жесткой советской военной подготовки", — отмечает издание.

Издание объясняет военные успехи Украины именно современным способом ведения боевых действий, который применил Залужный.

"Применяемая украинскими солдатами в этом году тактика "бей-беги" оказала ошеломляющее воздействие, остановив российскую военную машину. Из 120 батальонно-тактических групп россии, 40 отступили в Беларусь для перевооружения. Целых 29 из этих групп в настоящее время неспособны к боевым действиям из-за огромных потерь, понесенных от небольших групп украинцев, вооруженных западным противотанковым оружием", — пишет Politico.

Как сообщал "Телеграф", ранее Залужный рассказал, сколько ракет путина прилетели в Украину. Он подчеркнул, что "это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала".