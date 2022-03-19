Залужный выступил с громким заявлением: "Каждый должен заниматься своим делом"

Генерал призвал политиков не мешать украинским защитникам своими заявлениями.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Валерий Залужный обратился к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают об "зрадах" и делают "оценки" оперативной обстановки. Он отметил, что своими безответственными заявлениями, типа тех, что оккупанты "что-то без проблем взяли" или что готовится сдача страны, они только оскорбляют украинских воинов.

Обращение Залужный опубликовал на своей странице в Фейсбук.

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"Идут 24-е сутки нашего сопротивления полномасштабной агрессии. Сопротивление, которое стало возможным благодаря национальному единству, нашей подготовке и мотивации. Поэтому я обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками". Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети. Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам" — написал главнокомандующий ВСУ.

Также, Залужный напомнил, что украинские защитники героически противостоят и останавливают противника, которого называют второй армией в мире, добавив, что парни из ВСУ нанесли им такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские войска продолжают атаковать украинские города, несмотря на свои масштабные потери в живой силе и технике. Однако перелом в этой войне уже произошел и государство-агрессор ожидает скорая деградация.