Залужний виступив із гучною заявою: "Кожен повинен займатися своєю справою"

Генерал закликав політиків не заважати українським захисникам своїми заявами.

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Валерій Залужний звернувся до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зради" та роблять "оцінки" оперативної обстановки. Він зазначив, що своїми безвідповідальними заявами, на кшталт тих, що окупанти захоплюють міста або що готується здача країни, вони лише ображають українських воїнів.

Звернення Залужний опублікував на своїй сторінці у Фейсбук.

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"Йде 24-та доба нашого опору повномасштабної агресії. Опір, який став можливим завдяки національній єдності, нашій підготовці та мотивації. Тому я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен має займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам" — написав головнокомандувач ЗСУ.

Також Залужний нагадав, що українські захисники героїчно протистоять і зупиняють супротивника, якого називають другою армією у світі, додавши, що хлопці з ЗСУ завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські війська продовжують атакувати українські міста, попри свої масштабні втрати у живій силі та техніці. Проте перелом у цій війні вже стався і держава-агресор чекає на швидку деградацію.