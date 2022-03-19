Убитых россиян все больше: новые цифры потерь оккупантов в Украине

Украинские бойцы уничтожили 466 танков оккупантов

На утро 24-го дня войны, 19 марта, ряды российских войск уменьшились уже на 14.400 солдат и офицеров. Также уничтожено более 466 танков и 1470 бронированных машин.

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Такие данные опубликовала пресс-служба генштаба ВСУ.

Также было уничтожено 213 артиллерийських систем, 72 РСЗВ, 44 системы ПВО, 95 самолетов, 111 вертолетов, 914 единиц автомобильной техники, 3 корабля, 60 цистерн с топливом, 17 БПЛА и 11 единиц специальной техники.

Тем временем, по информации Генштаба, среди военнослужащих российской армии становится все больше случаев дезертирства — бойцы не хотят идти на верную смерть под пули.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Харьковщине тероборона уничтожила БМП российских оккупантов.