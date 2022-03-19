Главный перелом в войне уже произошел, из-за ошибок путина россию ждет деградация, - генерал

Запад изменил отношение к Украине и украинцам

Украина четвертую неделю сражается с ордами россиян, напавших на нашу мирную страну. С начала агрессии оккупанты потеряли около 14 тысяч солдат и офицеров, сотни танков, бронемашин, самолетов и вертолетов. Однако противник продолжает обстреливать Украину их всех видов вооружения, в том числе – ракетами.

О переломах, которые уже произошли в процессе этой войны, а также о преображении, которое ожидает мир после нее, "Телеграф" побеседовал с генералом армии Украины, экс-главой Службы внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

Путинская россия идет по пути гитлеровской Германии

– На четвертой неделе агрессии мы явно видим смену тактики со стороны россиян. Вместо попыток штурма крупных городов, таких как Киев и Харьков, они теперь просто утюжат всю Украину бомбами, снарядами и ракетами. С чем это связано?

– Действительно, войска рф меняют тактику. Мы видим попытки окружать города, устраивать блокады, террор – обстрелами и не только. Происходят захваты активистов, похищения представителей местных властей. Никто уже не пытается выдать это за "спецоперацию". Происходит оккупация и террор. В том числе из-за бессилия и злости. Противник теряет огромное количество живой силы (больше 14 тысяч), техники. Счет уничтоженных бронемашин и танков уже приблизился к двум тысячам, разбиты сотни артсистем, сбиты около 200 самолетов и вертолетов. Это уже превышает потери рф в двух чеченских войнах. И вскоре станет больше, чем потери СССР за почти 10 лет войны в Афганистане. Всё это, безусловно, выводит противника из себя, заставляет его совершать всё больше явных военных преступлений. Плюс – таким образом Москва надеется склонить Киев к переговорам на выходных для россиян условиях. Традиционная путинская тактика. Традиционная тактика нелюдей.

Россияне ищут возможность скорее завершить это вторжение, скорее сдать назад. Но, как бы сохранив лицо, как бы добившись приемлемого для себя результата. Хоть о каком сохранении лица можно говорить, если в рамках "демилитаризации" Украины они наносят удары по заводам, жилым домам, школам? Убивают стариков, женщин, детей (по состоянию на утро 19 марта подтверждена гибель 112 детей — Ред.). Истребляют русскоязычное население юго-востока Украины. В итоге даже в оккупированных городах – в Херсоне, в Мелитополе – безоружные мирные граждане массово проводят митинги за Украину, проклиная вооруженных оккупантов.

– Что можно сказать о реакции мира на происходящее?

– Тут мы видим еще один стратегический просчет агрессора. Против путинской россии, которая окончательно сорвала с себя маску псевдо-миротворца, поднялся весь цивилизованный мир. Недоимперия вызвала на себя огонь не только наших вооруженных сил, но и экономический сокрушительный санкционный удар со стороны США, ЕС, Канады, Японии, Австралии. Даже Китай и Турция, которые занимают относительно нейтральные позиции, осуждают эту войну, призывают к переговорам, призывают вывести российские войска с Украины.

Исключение рф из состава Совета Европы, из ряда других международных структур демонстрируют, что там четко понимают – в Украине происходит настоящая война на уничтожение, а не мнимая "военная спецоперация". Массово гибнут мирные граждане, уничтожается инфраструктура, идут целенаправленные удары по мирным городам, по коммуникациям. Путинская россия идет по пути гитлеровской Германии. Есть многочисленные факты мародерства, насилия, открытого терроризма. Путин, находился в иллюзии поддержки его "миссии" со стороны украинцев, нейтралитета основной части мира. Но всё вышло с точностью наоборот. И это – серьезнейшее поражение самого путина и всей россии. Думаю, в ближайшие месяцы мы увидим официальное оформление этого поражения.

Главный перелом произошел в сознании украинцев и Запада

– К чему всё движется в итоге?

– К стратегическому поражению россии не только в военном плане, но и в экономическом, в геополитическом. При формировании нового миропорядка (что обязательно произойдет после этой войны), россия окажется или на обочине этого процесса, или вовсе развалится. Но это будет позже. А сейчас нам важно выстоять в этой войне. Формируются всё новые подразделения ВСУ – в дополнение к тем, что у нас уже есть. Речь, в том числе, о территориальной обороне. Сотни тысяч человек встают на защиту Украины.

В некоторых селах (я это видел собственными глазами в Киевской, Черкасской, Житомирской областях) такие оборонительные сооружения, что их не пройти танками. Даже фермеры берут в плен оккупантов, захватывают танки, БТРы, "Ураганы", радиотехнические средства. Действуют в тылу, уничтожая коммуникации. Артиллерия и беспилотники уничтожают целые колонны оккупантов.

Люди мотивированы, они готовы не только обороняться, но и наступать. Гнать врага! Защищать свою землю, свои дома, свои семьи. Мотивация зашкаливает!

И эти же люди дают понять, что не позволят руководству страны идти на неприемлемые компромиссы с врагом, сдавать наши интересы. Ничего украинского мы признавать российским не будем! И это уже четкая позиция военных, терробороны, правоохранителей.

– Можно ли говорить, что в войне уже наступил перелом?

– В наступательном смысле пока нет. Кое-где мы отодвинули противника, где-то он сам отошел. Есть определенные контратаки с нашей стороны. Но главный перелом произошел в сознании украинцев, Запада. Что это – народная война, за народные интересы, за демократические ценности. Против неонацистов, неофашистов – рашистов. К нам прибывают новые партии вооружения, к нам едут добровольцы. Сами украинцы постоянно пополняют ряды защитников Родины. Пожалуй, наши воины сейчас превышают по классу, по опыту многие армии мира. Ну, а россия продемонстрировала, что слухи о мощи ее армии – это именно слухи. Имея куда более оснащенные Вооруженные силы, она трусливо усыпает нас ракетами издалека, проигрывая в военном искусстве. Не говоря уж о том, что ее войска полностью проигрывают в мотивации.

Мы не сдались за "два-три дня, максимум неделю", как прогнозировали некоторые западные стратеги, аналитики и даже генералы. Мы демонстрируем чудеса стойкости и мужества. Потому помощь нам всё возрастает. Не только финансовая, но и – военная.

И вот это осознание на мировом уровне – что российскую армию можно и нужно бить, что такую россию можно и нужно бить – бесценно. Как бесценна и кровь украинцев, пролитая и проливаемая ради этого мирового прозрения.

– Почему санкционные удары, несмотря на их мощь, не столь убийственны для рф, как нам бы хотелось?

– На самом деле, санкции введены беспрецедентные. И они больно бьют по россии. Ее экономика и рубль продолжат катиться вниз, будет возрастать риск дефолта, инфляция уже несется вверх. Потери в экономике, в технологиях грядут – катастрофические. Западные компании массово уходят. Китай, который мог бы помочь, осторожничает. Стратегические ресурсы рф не будут пополняться. Их ракеты уже сейчас падают, куда попало, порой не долетают до цели, порой не разрываются. И дальше будет только хуже. Грядет тотальная деградация россии – экономическая, моральная, технологическая, военная. Всё это играет на нашу победу, наши перспективы.

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Будет выстраиваться новый миропорядок

– Что можно сказать о ситуации на дипломатическом, переговорном фронте?

– Важно, что украинская делегация на переговорах заняла четкую позицию по отстаиванию суверенитета и территориальной целостности Украины. Важно и то, что кроме поддержки со стороны наших традиционных партнеров (США, ЕС, Великобритания, Канада), отрабатывается много направлений давления на путина ради прекращения им агрессии. Мы с сообществом разведчиков и дипломатов выходили формально и неформально на различные влиятельные клубы мира. В итоге на рф – официально и неофициально – осуществляют давление Турция, Израиль, Китай. Вырабатывается модель, которая позволяет формировать новые переговорные площадки. В том числе на высшем уровне. Сперва у путина это опровергали. Теперь уже признали, что идут многочисленные переговоры о том, как остановить войну.

– К чему могут привести переговоры?

– Уже произошло значительное смягчение риторики страны-агрессора. Сперва говорили о химерных "денацификации", "демилитаризации", признании Крыма российским, а т.н. "Л/ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей. Сейчас такого уже нет. Обговариваются форматы внеблокового статуса Украины и гарантий безопасности – именно Украине, а не рф, как это "качал" Кремль с декабря 2021 года.

Отрабатываются пути отступления рф, в том числе в смысле компромиссов. Скорее всего, Украине согласится обещать некий нейтралитет, условный внеблоковый статус, некое расширение языковых прав (не только русского, но и других языков). Но вряд ли на что-то большее.

Мы видим, что наш президент уже продвигает тезисы в стиле – надо ли нам в такое НАТО? Такой Альянс, который нас не защитил, даже небо над нами не закрыл. В некоторой степени это и пас переговорщикам, и объективная реальность. В НАТО нас в обозримом будущем никто не ждет. При этом мы не должны отказываться от сотрудничества со странами-членами НАТО, с некими третьими странами, которые могут выступать в качестве гарантов нашей безопасности.

Так что, кроме стратегического, идеологического, военного перелома – намечается перелом и в переговорном процессе. И тут нам важны, прежде всего, быстрое прекращение огня, вывод российских войск с нашей территории, система гарантий безопасности для Украины. Юридически закрепленных гарантий. Не только со стороны россии, но и со стороны США, ЕС, возможно Китая и Турции.

– Когда увидим реальные подвижки?

– Надеюсь, в течение недели определенные компромиссы будут достигнуты. И переговоры начнутся на уровне высших лиц. И будет подписан первый пакет соглашений.

Важно наметить мощный план, который станет поводом для возрождения Украины в целом. Не просто отстроить жилье, инфраструктуру, заводы и так далее. А полностью переродиться экономически. Такой себе супер-план Маршалла для новой Украины.

Новой – на уровне технологий, инноваций, системы безопасности, экологии, самой модели жизни людей. Но сейчас, прежде всего, надо остановить войну. А после нее не сомневаюсь – нас ждет возрождение во всех смыслах. Через серьезные испытания, через жертвы мы выйдем на новый этап развития.

– Можно ли считать, что эта война подтолкнет мир к новой глобальной системе безопасности?

– Безусловно! Я не сомневаюсь, что будет выстраиваться новый миропорядок. Новая модель существования мира. На принципах международного права (попирать которое не будет позволено никому), новых моделей безопасности, закрепленных юридическими документами. Новых моделей экономики, запрещающих подавление других народов, других экономик. Без раздела сфер влияния, в том числе экономических, глобальными игроками. Это может быть не Хельсинки-2, а что-то более глобальное. Документ мирного сосуществования всех и вся. К этому процессу в свое время будет подключена и рф, но, предполагаю, к тому времени уже – с новым руководством, с переосмыслением своей политики, своего места в мире.

Думаю, всё это будет происходить не на базе НАТО и ООН, которые продемонстрировали свою неэффективность, а на базе некой новой глобальной международной организации, в состав которой войдут если не все, то почти все страны.

Сейчас время перерождения мира. И так вышло, что Украина – индикатор этого перерождения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что подлая атака рф на Украину началась утром 24 февраля, без объявления войны.

Украинская армия, весь украинский народ показывают чудеса мужества, удивив не только агрессора, но и наших западных партнеров. Как следствие – мы получаем всё больше помощи, в том числе вооружением, а страна-агрессор – всё больше санкций. Которых, к сожалению, всё еще недостаточно, чтобы заставить россию прекратить войну.