Около 14 тысяч солдат и более 400 танков: свежие данные о потерях оккупантов

Врага никто не жалеет

На утро 22-го дня войны, 17 марта, ряды российских войск "поредели" на около 14 тысяч солдат и офицеров. Также уничтожено более 400 танков и 1400 бронированных машин.

Такие свежие данные подает пресс-служба генштаба ВСУ.

Противник получает сильнейший отпор по всем возможным направлениям. Украинские защитники хорошо держат защиту и даже местами контратакуют.

На утро 17 марта российские нацисты потеряли в боях с ВСУ 444 танка, 1435 броневика, 864 различных автомобилей и 10 единиц спецтехники. Также уничтожено 60 цистерн с топливом для подобной техники.

Продолжает систематически ликвидироваться и другое оружие россиян. Отныне вражеская армия не имеет 201 систему артиллерийского огня и 72 реактивных систем залпового огня.

Более спокойным стало и украинское небо. За неполных 22 дня война наши ППО и зенитчики уничтожили 86 самолетов, 108 вертолетов и 11 беспилотников врага. На морских просторах военнослужащие уничтожили три единицы такой техники (катера/корабли)

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Тем временем, по информации Генштаба, среди военнослужащих российской армии становится все больше случаев дезертирства — бойцы не хотят идти на верную смерть под пули.