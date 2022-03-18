В США не видят признаков того, что путин готов прекратить войну

По мнению Блинкена, россия не намерена прекращать насилие.

В США не видят никаких признаков готовности путина остановить войну в Украине и сесть за стол переговоров.

Об этом заявил 17 марта на брифинге в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен.

"На сегодня, я должен сказать, с одной стороны мы приветствуем Украину за то, что она остается за столом несмотря на бомбардировки каждую минуту. Но в то же время я не увидел никаких значительных усилий со стороны россии, чтобы дипломатическим путем прекратить эту войну, которую она ведет", — сказал Блинкен.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Он добавил, что США сосредоточены на действиях, а не на словах. А то, что россия делает практически каждую минуту, полностью контрастирует с любыми серьезными дипломатическими усилиями, направленными на прекращение войны.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты также ценят усилия других стран, в частности Франции, Германии, Израиля, Турции и других.

"Я не вижу сейчас признаков того, что путин готов остановиться. Напротив, если вы послушаете его последние заявления вчера, они наводят на мысль, что он движется в обратном направлении", — подчеркнул он.

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден рассказал о военной помощи США для Украины, а также назвал владимира путина кровавым диктатором и чистым головорезом.

Глава Белого Дома заявил, что США передают Украине 9 тысяч противотанковых комплексов, 800 систем ПВО, 20 миллионов единиц боеприпасов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США, показав конгрессменам страшные кадры последствий российских бомбардировок.

В свою очередь Турция объявила, что готова провести встречу кровавого диктатора владимира путина и президента Украины Владимира Зеленского.