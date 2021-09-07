Укр

"Под трибунал": в РФ напали на главкома ВСУ после его откровений о покатушках на танке по центру Москвы (видео)

Автор
Е. Волкова
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Автор
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Скабеева обозвала Залужного клоуном, перекрутив все сказанные им слова Новость обновлена 07 сентября 2021, 12:12
Скабеева обозвала Залужного клоуном, перекрутив все сказанные им слова

Залужный с юмором ответил на вопрос украинской журналистки о желании проехаться на танке по Москве, что уж очень задело российских пропагандистов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире передачи "Рандеву" ответил на шуточный вопрос и заявил, что хотел бы проехаться по Москве на танке и с флагом Украины. Слова, сказанные с улыбкой, подхватили российские пропагандисты: телеведущая Ольга Скабеева в очередной раз выступила с нападками против Украины на российском ТВ, обозвав украинских министров "клоунами".

"Мне бы хотелось проехать на танке по Красной площади с украинским флагом. И по Арбату тоже. Но аккуратно, потому что это памятник. А площадь – это символ", – сказал во время интервью Залужный, призывая украинцев верить армии, "готовой отдать душу и сердце".

Однако эти слова в эфире пропагандистского ток-шоу "60 минут" были очень искажены. Скабеева сделала акцент на том, что это не шутка, а якобы "официальное заявление главкома "братской" Украины". 

"Возникает ощущение, что при Зеленском на министерские должности теперь приходят все подряд и попадают, в основном, клоуны. Но обращаю внимание: командующего никто не поправил, в отставку и под трибунал его никто не отправил, выговор сделан не был", — возмущалась российская пропагандистка, уверенно заявляя, что на танке по Москве якобы хочет проехаться и президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что в этой программе на нашу страну нападают систематически. Так, после победы нардепа от "Слуги народа", борца греко-римского стиля Жана Беленюка на Олимпийских играх в Токио, когда он станцевал традиционный гопак с сине-желтым флагом, Скабеева заявила, что Украина — не его историческая родина, да еще и обвинила Беленюка в исполнении российского танца.

Также мы писали, что российская пропагандистка Ольга Скабеева высказалась о "батальонах геев", якобы отправленных на Донбасс президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом. 

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