"Под трибунал": в РФ напали на главкома ВСУ после его откровений о покатушках на танке по центру Москвы (видео)
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Залужный с юмором ответил на вопрос украинской журналистки о желании проехаться на танке по Москве, что уж очень задело российских пропагандистов
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире передачи "Рандеву" ответил на шуточный вопрос и заявил, что хотел бы проехаться по Москве на танке и с флагом Украины. Слова, сказанные с улыбкой, подхватили российские пропагандисты: телеведущая Ольга Скабеева в очередной раз выступила с нападками против Украины на российском ТВ, обозвав украинских министров "клоунами".
"Мне бы хотелось проехать на танке по Красной площади с украинским флагом. И по Арбату тоже. Но аккуратно, потому что это памятник. А площадь – это символ", – сказал во время интервью Залужный, призывая украинцев верить армии, "готовой отдать душу и сердце".
Однако эти слова в эфире пропагандистского ток-шоу "60 минут" были очень искажены. Скабеева сделала акцент на том, что это не шутка, а якобы "официальное заявление главкома "братской" Украины".
"Возникает ощущение, что при Зеленском на министерские должности теперь приходят все подряд и попадают, в основном, клоуны. Но обращаю внимание: командующего никто не поправил, в отставку и под трибунал его никто не отправил, выговор сделан не был", — возмущалась российская пропагандистка, уверенно заявляя, что на танке по Москве якобы хочет проехаться и президент Украины Владимир Зеленский.
Отметим, что в этой программе на нашу страну нападают систематически. Так, после победы нардепа от "Слуги народа", борца греко-римского стиля Жана Беленюка на Олимпийских играх в Токио, когда он станцевал традиционный гопак с сине-желтым флагом, Скабеева заявила, что Украина — не его историческая родина, да еще и обвинила Беленюка в исполнении российского танца.
Также мы писали, что российская пропагандистка Ольга Скабеева высказалась о "батальонах геев", якобы отправленных на Донбасс президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом.
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