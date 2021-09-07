"Під трибунал": в РФ напали на главу ЗСУ після його слів про покатушки на танку по центру Москви (відео)

Залужний з гумором відповів на питання української журналістки про бажання проїхатися на танку по Москві, що дуже зачепило російських пропагандистів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі передачі "Рандеву" відповів на жартівливе питання і заявив, що хотів би проїхатися по Москві на танку і з прапором України. Слова, сказані з посмішкою, підхопили російські пропагандисти: телеведуча Ольга Скабєєва в черговий раз виступила з нападками проти України на російському ТБ, обізвавши українських міністрів "клоунами".

"Мені б хотілося проїхати на танку по Червоній площі з українським прапором. І по Арбату теж. Але акуратно, тому що це пам’ятник. А площа — це символ", — сказав під час інтерв’ю Залужний, закликаючи українців вірити армії, "готовій віддати душу і серце".

Однак ці слова в ефірі пропагандистського ток-шоу "60 хвилин" були дуже спотворені. Скабєєва зробила акцент на тому, що це не жарт, а нібито "офіційна заява головкому "братньої" України".

"Виникає відчуття, що при Зеленському на міністерські посади тепер приходять всі підряд і потрапляють, в основному, клоуни. Але звертаю увагу: командувача ніхто не поправив, у відставку і під суд його ніхто не відправив, догана зроблена не була", — обурювалася російська пропагандистка, впевнено заявляючи, що на танку по Москві нібито хоче проїхатися і президент України Володимир Зеленський.

Відзначимо, що в цій програмі на нашу країну нападають систематично. Так, після перемоги нардепа від "Слуги народу", борця греко-римського стилю Жана Беленюка на Олімпійських іграх в Токіо, коли він станцював традиційний гопак з синьо-жовтим прапором, Скабєєва заявила, що Україна — не його історична батьківщина, та ще й звинуватила Беленюка у виконанні російського танцю.

Також ми писали, що російська пропагандистка Ольга Скабєєва висловилася про "батальйони геїв", нібито відправлених на Донбас президентами України і США Володимиром Зеленським та Джо Байденом.