Військові успіхи України, серед іншого, пояснюються сучасним способом ведення бойових дій, який застосував Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Валерій Залужний, який раніше закликав політиків не заважати українським захисникам своїми заявами, застосував у війні з росією тактику "бий і біжи", чим допоміг українській армії досягти приголомшливого успіху.

Статтю щодо вдалої тактики українського генерала опублікувало видання Politico.

Видання зазначає, що Залужний весь цей час уникав публічності полководця, поступившись цією роллю Зеленському, "колишньому актору і коміку".

"Якщо комусь і можна приписати дивовижні військові успіхи України досі — захист Києва, столиці, і утримання більшості інших великих міст серед натиску, — так це Залужному, 48-річному генералу, який народився в сім’ї військового і призначеного головнокомандувачем своєї країни президентом Володимиром Зеленським у липні 2021 року. Залужний та інші українські командири готувалися до повномасштабної війни з росією з 2014 року", — йдеться у статті.

"У багатьох відносинах Залужний уособлює собою нове покоління українських офіцерів, які відточили свої зуби у завзятій восьмирічній війні на Донбасі і, коли не були на фронті, прямували на полігони по всій Європі для навчань з силами НАТО — досвід, який відшліфував багатьох авторитарних граней, породжених десятиліттями жорсткої радянської військової підготовки", — зазначає видання.

Видання пояснює військові успіхи України саме сучасним способом ведення бойових дій, який застосував Залужний.

"Застосовувана українськими солдатами цього року тактика "бий-біжи" мала приголомшливий вплив, зупинивши російську військову машину. Зі 120 батальйонно-тактичних груп росії, 40 відступили до Білорусі для переозброєння. Цілих 29 з цих груп нині нездатні до бойових дій через величезні втрати, завдані невеликими групами українців, озброєних західною протитанковою зброєю", — пише Politico.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Залужний розповів, скільки ракет путіна прилетіли в Україну. Він наголосив, що "це кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу".