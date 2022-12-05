Залужный - Герой Украины! От Зеленского требуют восстановить справедливость

Многие возмущены, что Главкому ВСУ до сих пор не дали звания Героя Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный пользуется доверием и уважением со стороны как обычных украинцев, так и своих сослуживцев. Однако, хотя он много лет отдал службе и уже десятый месяц возглавляет борьбу с оккупантами в Украине, Залужный до сих пор не имеет звания Героя Украины.

Некоторые сочли это несправедливым, из-за чего написали петиции и собирают к ним подписи. "Телеграф" проанализировал ситуацию.

Самая популярная петиция о Залужном собрала уже почти 2 тысячи голосов, и есть еще 87 дней голосования. Для рассмотрения обращения президентом нужно собрать 25 тысяч голосов за 90 дней.

Автор петиции, блогер и предприниматель Александр Мисюра обращает внимание, что Залужный защищает Украину от агрессора еще с 2014 года, а после вторжения россии в феврале 2022 года под его руководством ВСУ уже успешно вернули из оккупации Киевщину, Черниговщину, Харьковщину и Херсон, провели массу смелых операций как на море, так на суше и в воздухе, — и это не может оставаться без достойной награды.

В поддержку этой петиции также выступил активист, глава Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друженко.

"Нам нужно исправить одну большую несправедливость. Мы должны напомнить Верховному главнокомандующему [Владимиру Зеленскому], что, назначив незадолго до начала войны боевого офицера Валерия Залужного Главнокомандующим ВСУ, президент Украины принял одно из самых дальновидных и удачных кадровых решений за всю свою каденцию", — подчеркивает Друженко.

"Потому что во главе ВСУ в самое тяжелое время был патриот, профессионал и человек чести. Настоящий герой Украины. Который при этом остается абсолютно человечным и адекватным – несмотря на заслуженно, но неожиданно свалившуюся на него мировую славу. Поэтому важно отложить в сторону всю возможную ревность и просто юридически оформить общеизвестный факт: генерал Залужный – герой Украины", — добавил он.

Как известно, 49-летний Валерий Залужный с лета 2021 года является Главкомом ВСУ и членом Совета нацбезопасности и обороны, а с весны 2022 года генералом. До этого он возглавлял 51-ю отдельную механизированную бригаду (2009-2012), являлся начальником штаба ОК "Запад" (2017), первым заместителем командующего Объединенных сил (2018), командовал войсками ОК "Север" (2019-2021).

Валерий Залужный возглавлял ВСУ в самое тяжелое для Украины время

Как сообщал "Телеграф", в мае 2022 года Валерий Залужный вошел в сотню самых влиятельных людей мира по версии Time.