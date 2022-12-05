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Залужный - Герой Украины! От Зеленского требуют восстановить справедливость

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Валерий Залужный давно заслужил звание Героя Украины, считают авторы петиций Новость обновлена 05 декабря 2022, 13:18
Валерий Залужный давно заслужил звание Героя Украины, считают авторы петиций. Фото telegraf.com.ua

Многие возмущены, что Главкому ВСУ до сих пор не дали звания Героя Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный пользуется доверием и уважением со стороны как обычных украинцев, так и своих сослуживцев. Однако, хотя он много лет отдал службе и уже десятый месяц возглавляет борьбу с оккупантами в Украине, Залужный до сих пор не имеет звания Героя Украины.

Некоторые сочли это несправедливым, из-за чего написали петиции и собирают к ним подписи. "Телеграф" проанализировал ситуацию.

Самая популярная петиция о Залужном собрала уже почти 2 тысячи голосов, и есть еще 87 дней голосования. Для рассмотрения обращения президентом нужно собрать 25 тысяч голосов за 90 дней.

Автор петиции, блогер и предприниматель Александр Мисюра обращает внимание, что Залужный защищает Украину от агрессора еще с 2014 года, а после вторжения россии в феврале 2022 года под его руководством ВСУ уже успешно вернули из оккупации Киевщину, Черниговщину, Харьковщину и Херсон, провели массу смелых операций как на море, так на суше и в воздухе, — и это не может оставаться без достойной награды.

В поддержку этой петиции также выступил активист, глава Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друженко.

"Нам нужно исправить одну большую несправедливость. Мы должны напомнить Верховному главнокомандующему [Владимиру Зеленскому], что, назначив незадолго до начала войны боевого офицера Валерия Залужного Главнокомандующим ВСУ, президент Украины принял одно из самых дальновидных и удачных кадровых решений за всю свою каденцию", — подчеркивает Друженко.

"Потому что во главе ВСУ в самое тяжелое время был патриот, профессионал и человек чести. Настоящий герой Украины. Который при этом остается абсолютно человечным и адекватным – несмотря на заслуженно, но неожиданно свалившуюся на него мировую славу. Поэтому важно отложить в сторону всю возможную ревность и просто юридически оформить общеизвестный факт: генерал Залужный – герой Украины", — добавил он.

Как известно, 49-летний Валерий Залужный с лета 2021 года является Главкомом ВСУ и членом Совета нацбезопасности и обороны, а с весны 2022 года генералом. До этого он возглавлял 51-ю отдельную механизированную бригаду (2009-2012), являлся начальником штаба ОК "Запад" (2017), первым заместителем командующего Объединенных сил (2018), командовал войсками ОК "Север" (2019-2021).

Валерий Залужный
Валерий Залужный возглавлял ВСУ в самое тяжелое для Украины время

Как сообщал "Телеграф", в мае 2022 года Валерий Залужный вошел в сотню самых влиятельных людей мира по версии Time.

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#Герой Украины #Петиция #Владимир Зеленский #Валерий Залужный