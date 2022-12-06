Витрата боєприпасів дається взнаки: у ЗСУ розповіли про важливу зміну на полі бою

Окупанти змушені заощаджувати снаряди

Величезні масштаби бойових дій в Україні призвели до того, що російські окупанти почали відчувати нестачу не тільки ракет і БПЛА, а й боєприпасів.

Як розповів в ефірі марафону українських новин командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, на фронті спостерігається безпрецедентний рівень витрати боєприпасів.

За його словами, розмахи бойових дій та їх інтенсивність більше нагадують Другу світову війну.

"Якщо ще десь місяць тому ми відповідали одним артилерійським пострілом на 6-10 їх пострілів, то зараз це відношення значно змінилося. Вони почали відчувати брак снарядів", — сказав Сирський.

Він зазначив, що ЗСУ також здійснюють вогневий контроль на логістичних маршрутах, а тому навіть під час перевезення снарядів окупанти не почуваються у безпеці. А ті з них, які перебувають на позиціях, змушені економити боєкомплект.

Нагадаємо, погане забезпечення російської армії призвело до того, що багатьом мобілізованим доводиться закуповувати спорядження за свої гроші, тому на цьому вже вирішили нагріти руки шахраї.

При цьому голова Українського центру безпеки та співробітництва військовий експерт Сергій Кузан розповів "Телеграфу", що взимку для росіян ситуація стане критичною.