Расход боеприпасов дает о себе знать: в ВСУ рассказали о важном изменении на поле боя

Оккупанты вынуждены экономить снаряды

Огромные масштабы боевых действий в Украине привели к тому, что российские оккупанты начали ощущать явную нехватку не только ракет и БПЛА, но и боеприпасов.

Как рассказал в эфире марафона украинских новостей командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, на фронте наблюдается беспрецедентный уровень расхода боеприпасов.

По его словам, размахи боевых действий и их интенсивность более напоминают Вторую мировую войну.

"Если еще месяц назад мы отвечали одним артиллерийским выстрелом на 6-10 их выстрелов, то сейчас это отношение значительно изменилось. Они начали ощущать нехватку снарядов", — сказал Сырский.

Он отметил, что ВСУ также осуществляют огневой контроль на логистических маршрутах, а потому даже во время перевозки снарядов оккупанты не чувствуют себя в безопасности. А те из них, которые находятся на позициях вынуждены экономить боекомплект.

Напомним, плохое обеспечение российской армии привело к тому, что многим из мобилизированных приходится закупать снаряжение за свои деньги, поэтому на этом уже решили нагреть руки мошенники.

При этом глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан рассказал "Телеграфу", что зимой для россиян ситуация станет критической.