Зима будет тяжелой для армии путина: эксперт развеял один из главных мифов россиян

Сергей Кузан оценил "Телеграфу" состояние готовности оккупантов к морозам и интенсивным боям

Армия россии с приходом морозов начнет все больше ощущать нехватку вещевого и медицинского обеспечения, из-за чего боевой дух оккупантов будет падать еще сильнее, что в конечном счете скажется на интенсивности военных действий против Вооруженных Сил Украины.

Такой прогноз в комментарии "Телеграфу" сделал военный эксперт, волонтер Сергей Кузан.

"В эту зиму украинская армия входит более подготовленной, чем российская. Это проявляется в уровне оснащения вплоть до рядового бойца. То есть в вопросе обеспечения индивидуальными вещами, такими как теплая зимняя форма, бушлаты, зимняя обувь, спальники (выдерживающие низкие или сверхнизкие температуры) мы оснащены гораздо лучше, чем россияне. Поэтому, думаю, этой зимой как раз можно будет разбивать тот миф, что мороз играет на стороне россиян. Они любят повторять, что мороз им помог выиграть у гитлеровской и наполеоновской армий. Но все же таки нужно полагаться именно на обеспечение и готовность к боевым действиям. А в плане вещевого обеспечения, питания и т.д. видно, что у украинской армии лучше поставки", — говорит он.

Также эксперт добавляет, что речь идет и о других факторах, например, о медицинском обслуживании, "а это важно, поскольку осенне-зимний период — время простудных заболеваний и больной солдат не может полноценно выполнять свои функции, не может быть этой боевой единицей".

"Вот мы и видим, что как раз есть проблемы у россиян в медицинском обслуживании. Другими словами, банально не хватает ни лекарства, ни врачей, ни медицинских пунктов. Даже также и с домедицинской помощью у них трудности. Потому что, в частности, на поле боя, чтобы оказать первую медпомощь, у них ситуация складывается достаточно плохая. Значительно хуже в российской армии, чем в ВСУ", — оценивает Кузан.

Эксперт подчеркивает, что, кроме медобслуживания, наблюдается и нехватка у военных рф индивидуального снаряжения, у них плохое питание и даже дефицит средств обогрева в рядах путинских вооруженных сил — "все то, что влияет на боевой дух российских солдат".

"Соответственно, он снижается. И чем дольше будет продолжаться пребывание в таких условиях, тем соответственно боевой дух будет падать еще больше. Так что вывод таков: эта зима будет изнурительной именно для российской армии. Это не значит, что у них там вообще ничего нет. Однако мы видим, как покупают солдаты себе дополнительную гражданскую одежду, чтобы утеплиться. Например, у них вообще там нет такого термобелья, которое есть у нас. Итак, весь этот миф, что мороз играет на руку "русскому человеку", он конечно уже разрушается. И мы видим, что уже начинаются процессы понижения боевого духа", — аргументирует он.

Как сообщалось, в администрации американского президента Джо Байдена считали, что после освобождения Херсона на фронтах в Украине наступит длительный уют, коснется это как оккупантов, так и ВСУ. Так, в Белом доме говорят, что приход холодов теперь затормозит наступление с обеих сторон, а условная "пауза" может длиться до полугода.

"Телеграф" писал также, что вместе с тем глава Пентагона Ллойд Остин выразил убеждение, что ВСУ по силам деоккупировать все территории Херсонской области. Министр обороны США дал очень оптимистичный прогноз относительно дальнейшего контрнаступления.