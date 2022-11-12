Грядет длительная "пауза": у Байдена рассказали, как будут развиваться боевые действия в Украине

В США ожидают, что бои остановятся на ближайшие полгода

В администрации американского президента Джо Байдена считают, что после освобождения Херсона на фронтах в Украине наступит длительное затишье, при этом затронет это как оккупантов, так и ВСУ.

Как говорится в материале The New York Times, недавнее поражение в Херсоне разрушило надежды кремля о захвате новых территорий. Так в Белом доме говорят, что наступление холодов теперь затормозит наступление с обеих сторон, а условная "пауза" может длиться до полугода.

Несмотря на то, что для россии бегство с Херсона было болезненным поражением, однако оставлять свои войска на зиму на правом берегу Днепра было невозможным из-за того, что эту группировку невозможно было бы снабжать.

Представитель НАТО тем временем сообщил, что ВСУ разрушили практически все мосты, через которые могло бы осуществляться снабжение группировки в 20-30 тысяч человек. При том, что часть из них были недавно мобилизированными и не получили должной военной подготовки.

Американские чиновники убеждены, что за этим отступлением последует длительная "пауза", которая может продлиться до полугода. Причиной тому является дождливая погода, которая превращает грунт в вязкую кашу, затрудняющей передвижение тяжелой техники. Последующая зима и морозы бросят новый вызов российским войскам, которые и так испытывают проблемы со снабжением.

Представители США убеждены, что война с наступлением холодов войдет в новую фазу. По их мнению, россия продолжит ракетный террор мирного населения Украины, посредством разрушения объектов инфраструктуры. Украинская сторона, говорят они, скорее всего развернет дальнейшую кампанию по проведению диверсий, при этом не исключается, что они будут устраиваться и на территории россии.

"Для Украины зимние условия усложнят логистику обычных операций по освоению территории, а отсутствие растительности и других укрытий сделает наступление с ограниченным количеством бронетехники рискованным. Для россии, с деморализованными силами и плохо подготовленными позициями, зима, вероятно, станет причиной дальнейшего падения морального духа и значительных потерь от открытых ран", — пишут аналитики Королевского института.

Как сообщалось ранее, глава Пентагона Ллойд Остин выразил убеждение, что ВСУ по силам деоккупировать все территории Херсонской области. Министр обороны США дал очень оптимистичный прогноз относительно дальнейшего контрнаступления.