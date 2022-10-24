Погода принесет "сюрприз": Буданов рассказал, чего ждать зимой на фронте

В разведке спрогнозировали, что террор украинских территорий со стороны рф не будет останавливаться

Наступление Вооруженных сил Украины продолжается в разных направлениях, поэтому это усиливает надежду украинцев на скорое окончание войны. Считается, что добиться победы Украина сможет уже летом, но перед этим будет достаточно тяжелая зима и продолжение террора со стороны россии.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию "Украинская правда". По его словам, в ближайшие месяцы оккупанты попытаются удержать свои позиции и даже будут пытаться продвинуться в Донецкой области.

"На самом деле ни одной из стратегических задач, которую ставили россияне в начале "специальной военной операции", как они это называли, не достигли. Более того, сейчас они теряют даже то, что смогли оккупировать. А это, опять же, мы возвращаемся к среднестатистическому россиянину, который смотрит телевизор, и ему говорят, что россияне потеряли то, то, то, какое там село. Это катастрофа. Они обыгрывают это разными словами, например: "тактическая перегруппировка", "занятие более выгодных рубежей" и так далее… Но все же все понимают», — рассказал Буданов.

Кроме того, он отметил, что гражданским гражданам не следует ожидать чего-либо кардинально нового в ближайшее время. Атаки со стороны российской федерации дронами-камикадзе и ракетами не прекратятся, так как "весь российский режим – сплошной террор, они иначе не смогут".

"Ничего нового не появится. Все, как есть, так будет. Постепенно мы будем понемногу двигаться вперед, они понемногу будут терять. Где-то продолжат наносить удары своими "Шахидами" и меньшим количеством ракет, потому что не так много их осталось", – объяснил руководитель разведки.

Он также отметил, что зимой война немного стихнет, потому что будут "физико-географические проблемы". Тем более зима будет достаточно теплой, колесная техника перестанет справляться на поле боя из-за вязкой почвы, поэтому будет использоваться только гусеничная. То есть с началом дождей все усложнится.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Кирилл Буданов рассказал, какой может быть судьба Керченского моста в дальнейшем.