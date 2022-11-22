Укр

Коррупция или развод на деньги – в россии не знают, как обеспечить себя важным снаряжением

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
Оккупантам не всегда хватает штатного снаряжения
Оккупантам не всегда хватает штатного снаряжения. Фото twitter.com

Покупать сами оккупанты опасаются, чтобы не стать жертвой мошенников

Нехватка снаряжения для сотен тысяч мобилизованных россиян принимает все более яркие формы. Так, в Телеграмм-каналах оккупанты возмущаются отсутствием бронежилетов в частях Минобороны и тем, что их приходится покупать за свои на сервисе Avito, буквально заваленным подобными предложениями, которых там более 7 тысяч объявлений.

Как возмущаются в посте на одном из ТГ-каналов оккупанты, один и тот же продавец разместил 152 объявления, в которых продает "не образцы какого-то заморского мультикама, плитников и прочих военных аксессуаров для специалистов и сотрудников, а штатное снаряжение минобороны рф".

152 одинаковых предложения

"В такое время, когда мобилизованных снаряжают за свой счёт родственники, губернаторы, общественные движения, собирающие донаты для нашей общей победы, какой-то АНТОН, просто продаёт все это военное имущество в промышленных масштабах", — возмущаются оккупанты.

При этом многие комментаторы указывают, что цена в 13 тысяч российских рублей (7800 гривень) за подобный бронежилет выглядит явно заниженной, и подозревают мошенническую схему.

Так, одни указывают, что бронежилеты с керамическими плитами уже летом стоили по 20-30 тысяч рублей (12-18 тысяч гривень), другие же пишут, что часто продавцы в личных сообщениях указывают, что цена в 13-30 тысяч рублей (7800-18 000 гривень) — это без учета броневых плит. С плитами же комплект может стоить до 90-140 тысяч рублей (54-84 тысяч гривень).

Недавно оккупанты уже возмущались тем, что пилотам их вертолетов придется носить бронезащиту 40-летней давности.

Теги:
#Оружие #Бронежилеты #Война с РФ