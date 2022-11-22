Коррупция или развод на деньги – в россии не знают, как обеспечить себя важным снаряжением

Покупать сами оккупанты опасаются, чтобы не стать жертвой мошенников

Нехватка снаряжения для сотен тысяч мобилизованных россиян принимает все более яркие формы. Так, в Телеграмм-каналах оккупанты возмущаются отсутствием бронежилетов в частях Минобороны и тем, что их приходится покупать за свои на сервисе Avito, буквально заваленным подобными предложениями, которых там более 7 тысяч объявлений.

Как возмущаются в посте на одном из ТГ-каналов оккупанты, один и тот же продавец разместил 152 объявления, в которых продает "не образцы какого-то заморского мультикама, плитников и прочих военных аксессуаров для специалистов и сотрудников, а штатное снаряжение минобороны рф".

152 одинаковых предложения

"В такое время, когда мобилизованных снаряжают за свой счёт родственники, губернаторы, общественные движения, собирающие донаты для нашей общей победы, какой-то АНТОН, просто продаёт все это военное имущество в промышленных масштабах", — возмущаются оккупанты.

При этом многие комментаторы указывают, что цена в 13 тысяч российских рублей (7800 гривень) за подобный бронежилет выглядит явно заниженной, и подозревают мошенническую схему.

Так, одни указывают, что бронежилеты с керамическими плитами уже летом стоили по 20-30 тысяч рублей (12-18 тысяч гривень), другие же пишут, что часто продавцы в личных сообщениях указывают, что цена в 13-30 тысяч рублей (7800-18 000 гривень) — это без учета броневых плит. С плитами же комплект может стоить до 90-140 тысяч рублей (54-84 тысяч гривень).

Недавно оккупанты уже возмущались тем, что пилотам их вертолетов придется носить бронезащиту 40-летней давности.