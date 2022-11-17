У росії почалася істерика після важливого рішення, ухваленого в Німеччині

З агресорами не хочуть змагатись

Днями у Берліні (Німеччина) Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) призупинив членство Паралімпійського комітету росії (ПКР) та Білорусі (ПКБ) у зв’язку з агресією цих країн проти України. У рф після цього рішення почалася справжня істерика.

Перший заступник голови комітету Держдуми росії з міжнародних справ Олексій Чепа в коментарі для Р-Спорт назвав це рішення "русофобським". Інші російські депутати також не здивували.

"На жаль, олімпійський комітет за останні роки перетворився з олімпійського на русофобський, політичний комітет. Якщо ми до цього бачили спроби олімпійського комітету дискредитувати досягнення наших спортсменів, які перемагали на Олімпійських іграх, і багато в чому це було болісно, ​​але вони не досягли того результату, якого хотіли досягти. Тепер вони намагаються вирішити це політичними кроками", — заявив Чепа.

Депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Олег Морозов вважає, що "Захід деградує".

"Призупинення нашого членства в Міжнародному паралімпійському комітеті — це ознака моральної деградації Заходу та олімпійського руху. Паралімпійці — це особливі люди, повага до яких є ознакою цивілізованого суспільства, камертоном моральності", — цитує Морозова Р-Спорт.

Голова Олімпійського комітету росії (ОКР) Станіслав Поздняков заявив, що рішення МПК викликало у нього огиду.

"Учорашнє рішення МПК викликає справжню огиду. ОКР висловлює повну підтримку нашим паралімпійцям у цей непростий момент. Впевнений, разом ми все подолаємо", — написав Поздняков у telegram.

Раніше повідомлялося, що до Берліна не пустили голову ПКР.

Нагадаємо, президент МОК Томас Бах натякнув на повернення росіян до міжнародного спорту. Крім того, президент ФІФА Джанні Інфантіно закликав росію та Україну припинити бойові дії на час проведення чемпіонату світу з футболу у Катарі.